L'Inter riparte subito in campionato dopo la rimonta di Bergamo battendo il Genoa con un netto 4-0, anche se sul risultato di 0-0 servono due grandi interventi di Provedel su Osmajic. Poi però la squadra di Chivu si scatena con la rete di Lautaro Martinez, la doppietta di Marcus Thuram e il terzo rigore trasformato da un glaciale Sucic in sei giorni.
I nerazzurri partono forte e sfiorano subito il vantaggio con Dimarco il cui tiro viene deviato in corner. Poco dopo ci prova Carlos Augusto da fuori ma la sua conclusione sbatte sul palo esterno. Il Genoa però entra in partita con due grandi occasioni sulla testa di Osmaijc, ma in entrambe le occasioni è bravissimo Provedel che gioca al posto dell'infortunato Pepo Martinez.
L'Inter a quel punto si risveglia e intorno alla mezz'ora trova il vantaggio: cross basso dalla destra di Diouf, Otoa perde Lautaro Martinez col capitano che incrocia sul secondo palo dal cuore dell'area di rigore.
Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio con Marcus Thuram su assist dell'argentino, mentre il terzo goal di Dimarco viene annullato per fuorigioco dal VAR. Poi l'arbitro assegna un rigore ai nerazzurri che Sucic trasforma ancora con freddezza: 3-0.
In avvio di ripresa l'Inter cala il poker, ancora con Thuram che realizza in modo piuttosto fortunoso la sua doppietta personale. A quel punto la partita non ha di fatto più nulla da dire con i due allenatori che risparmiano i giocatori più utilizzati in vista della sfida di Coppa Italia in programma tra pochi giorni.
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PAGELLE INTER-GENOA
Provedel (7) è decisivo due volte sullo 0-0, Akanji (5.5) si perde Osmajic, Diouf (6.5) spinge tanto e bene, Barella (7) ancora tra i migliori, Sucic (6.5) bene sia in regia che dal dischetto, Thuram (7.5) e Lautaro Martinez (7.5) ricompongono la ThuLa.
Malissimo la difesa di De Rossi, il peggiore è Otoa (4.5) ma delude anche Marcandalli (5), Mitaj (5) soffre tantissimo contro Diouf, qualche lampo di Messias (6) nel primo tempo, Osmajic (6.5) sbatte su un grande Provedel.
INTER (3-5-2): Provedel 7; Bisseck 6.5, Akanji 5.5, Carlos Augusto 6.5 (59' Stones 6); Diouf 6.5, Barella 7 (59' Zielinski 6), Sucic 6.5, Jones 6, Dimarco 6.5 (82' Luis Henrique sv); Thuram 7.5 (82' Lavelli sv), Lautaro Martinez 7.5 (59' Esposito 6). All. Chivu
GENOA (3-5-1-1): Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Otoa 4.5, Vasquez 5.5; Ehizibue 5.5, Traore 5.5 (56' Frendrup 6), Wiafe 6, Ellertsson 5.5 (82' Havel sv), Mitaj 5 (67' Meichtry 6); Messias 6 (56' Vitinha 6); Osmajic 6.5 (67' Venturino 6). All. De Rossi
TABELLINO INTER-GENOA
INTER-GENOA 4-0
Marcatori: 29' Lautaro Martinez, 40' Thuram, 47' pt rig. Sucic, 54' Thuram
INTER (3-5-2): Provedel 7; Bisseck 6.5, Akanji 5.5, Carlos Augusto 6.5 (59' Stones 6); Diouf 6.5, Barella 7 (59' Zielinski 6), Sucic 6.5, Jones 6, Dimarco 6.5 (82' Luis Henrique sv); Thuram 7.5 (82' Lavelli sv), Lautaro Martinez 7.5 (59' Esposito 6). All. Chivu
GENOA (3-5-1-1): Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Otoa 4.5, Vasquez 5.5; Ehizibue 5.5, Traore 5.5 (56' Frendrup 6), Wiafe 6, Ellertsson 5.5 (82' Havel sv), Mitaj 5 (67' Meichtry 6); Messias 6 (56' Vitinha 6); Osmajic 6.5 (67' Venturino 6). All. De Rossi
Arbitro: Ayroldi
Ammoniti: Barella, Carlos Augusto, Marcandalli
Espulsi: Nessuno