Inter-Dinamo Kiev dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter di Inzaghi è attesa dall'amichevole contro la Dinamo Kiev: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

INTER-DINAMO KIEV: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Dinamo Kiev

Inter-Dinamo Kiev Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

L'Inter di Inzaghi prosegue la sua estate a dir poco turbolenta, soprattutto a livello di mercato, giocando delle amichevoli per prepararsi al meglio ai primi impegni ufficiali. Il prossimo test è contro la Dinamo Kiev, tra le formazioni di spicco del calcio ucraino.

I nerazzurri sono reduci dal 2-0 contro il Parma, ottenuto grazie ai goal di Brozovic e Vecino. Si tratta della quarta vittoria in altrettante amichevoli estive, conquistata dopo quella contro Lugano, Pergolettese e Crotone.

La squadra di Inzaghi, come già accennato, è al centro di numerose trattative di mercato. Lukaku è ormai del Chelsea e Lautaro è fortemente corteggiato dal Tottenham mentre, sul fronte arrivi, è imminente quello di Dzeko dalla Roma.

La Dinamo Kiev ha cominciato al meglio il campionato ucraino, con 6 punti conquistati nelle prime due giornate. L'ultimo successo è stato per 1-2 in casa dello Zorya.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Dinamo Kiev: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-DINAMO KIEV

L'amichevole tra Inter e Dinamo Kiev è in programma sabato 14 agosto, con calcio d'inizio fissato alle 18.30. Il match si disputerà all'U-Power Stadium di Monza.

La sfida tra nerazzurri e ucraini verrà trasmessa in esclusiva da Sky. Nello specifico, basterà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) oppure sul canale numero 251 del satellite.

Oltre alla diretta televisiva, ci sarà la possibilità di guardare Inter-Dinamo Kiev in streaming. Gli abbonati Sky potranno farlo grazie a Sky Go, applicazione fruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand che offre il meglio dell'emittente satellitare.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Satriano, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buylaskyi, Rodrigues; Garmash. All. Lucescu