Inter, Conte annuncia: "Sanchez carico, convocato per Cagliari"

Antonio Conte in conferenza alla vigilia di Cagliari-Inter: "Nainggolan lo volevo al Chelsea. Icardi? E' stato fatto tutto in maniera corretta".

Dopo la convincente vittoria al debutto in campionato contro il , l' si prepara alla trasferta di scossa nuovamente dal caso Icardi. Partita speciale per Radja Nainggolan, che ritrova la sua ex squadra dopo l'ultimo anno poco brillante.

Antonio Conte apre la tradizionale conferenza della vigilia:

"Il Cagliari avrà voglia di rivincita dopo il primo passo falso contro il , dovremo stare molto attenti. Sanchez arriva con tanto entusiasmo e voglia di fare, è convocato. E' molto bravo nella finalizzazione e nel fare assist, è un giocatore molto importante che nelle ultime due stagioni non è andato bene con il ".

L'allenatore nerazzurro ritroverà da avversario Nainggolan dopo l'addio ai nerazzurri:

"Nainggolan? Grande giocatore, non a caso volevo portarlo al , ma sono state prese altre decisioni. Lo saluterò sicuramente. Biraghi? Abbiamo deciso di portarlo a una condizione fisica migliore, è arrivato un po' provato e lo lasciamo lavorare. Anche Godin ha bisogno di ritrovare la migliore condizione".

Il tema Icardi tiene ancora banco in questi ultimi giorni di mercato, Conte non si sbilancia:

"E' stato fatto tutto nella maniera più corretta possibile, sono otto mesi che continuate a parlare di questo e non voglio entrarci. Dobbiamo essere concentrati sui protagonisti di questa stagione, invece vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi questa stagione la deve giocare".

Conte ribadisce le parole di Marotta chiudendo il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita: