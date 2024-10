Inter-Cagliari in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Inter vs Cagliari

Vicinissima alla conquista dello Scudetto, l'Inter ospita un Cagliari in piena lotta per non retrocedere: dove vedere la partita in tv e streaming.

Prima di scoprire dove guardare la partita, i lettori possono dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata ai siti scommesse con streaming.

INTER-CAGLIARI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Ormai a un passo dalla conquista del ventesimo Scudetto della propria storia, l'Inter ospita il Cagliari in una gara che mette in palio obiettivi diversissimi.

Se l'Inter spera di mettere in cascina altri tre punti che le permetterebbero di sognare la matematica conquista lunedì nel derby, il Cagliari è pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, nonostante l'importantissima vittoria ottenuta sull'Atalanta nella scorsa giornata di campionato.

La gara d'andata, giocata alla Unipol Domus alla seconda giornata del torneo, ha visto l'Inter imporsi per 2-0 sul Cagliari.

Qui troverete tutte le informazioni su Inter-Cagliari, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

INTER-CAGLIARI IN DIRETTA DOMENICA 14 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Inter-Cagliari Competizione Serie A Data 14 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio San Siro (Milano)

INTER-CAGLIARI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 14 APRILE

INTER-CAGLIARI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

Inzaghi deve fare i conti con le squalifiche di Pavard e Lautaro Martinez: in difesa gioca Bisseck, mentre in attacco dovrebbe toccare a Sanchez, favorito su Arnautovic. Frattesi spera di prendere il posto del diffidato Mkhitaryan in mezzo al campo.

Anche Ranieri non può contare su due giocatori squalificati: Nandez e Deiola. In mezzo al campo toccherà quindi a Prati con Sulemana e Makoumbou. In attacco Shomurodov è nuovamente avanti rispetto a Lapadula.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco: Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

INTER-CAGLIARI: IL CONFRONTO

Bilancio nettamente favorevole all'Inter, che ha conquistato 85 vittorie contro le 14 del Cagliari. A completare il quadro ci sono 28 pareggi.