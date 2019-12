Inter, brutte notizie da Sensi: si allungano i tempi di recupero

Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto ad un controllo in Baviera: si allungano i tempi di recupero, Sensi tornerà dopo la sosta natalizia.

Prosegue lo stato di emergenza per il centrocampo dell' che preoccupa Antonio Conte: Stefano Sensi si è sottoposto ad un controllo da uno specialista a di Baviera.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riporta il 'Corriere dello Sport', gli esami dello specialisti non sono stati portatori di buone nuove: si allungano infatti i tempi di recupero dell'azzurro e Conte, molto probabilmente, potrà avere a disposizione Sensi solamente dopo la sosta. Il centrocampista ex negli ultimi due mesi ha giocato solamente 20 minuti contro il in .

Oltre a Sensi, la mediana dell'Inter si vede privata anche di Barella che, dopo essere stato sottoposto con risultati positivi all'intervento in artroscopia al ginocchio, rientrerà dopo la sosta natalizia. In vista dell'anticipo di venerdì sera contro la il rischio dei nerazzurri è di presentarsi con i centrocampisti contati: anche Gagliardini è uscito acciaccato dalla vittoria con la Spal, dopo aver subito un colpo al piede.

Sensi si era infortunato nel big match di 'San Siro' del 6 ottobre scorso contro la . Fino a quel momento si era messo in luce come l'uomo più in forma della compagine nerazzurra, esibendosi in prestazioni di grande prestigio che gli erano valse anche la convocazione in Nazionale da parte del CT Mancini.