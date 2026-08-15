Inter-Betis in chiaro, dove vedere l'amichevole gratis: diretta tv e streaming anche su DAZN e Sky

Le vittorie contro Aasen, Karlsruhe e Juventus, e i pareggi contro Manchester City e Milan, hanno fatto capire una cosa: l'Inter è sempre l'Inter, ovvero la formazione campione d'Italia in carica.

Ancora imbattuta fino a questo momento, la squadra di Chivu ospita il Betis al San Nicola di Bari nell'ultima amichevole del proprio precampionato, prima che i nerazzurri esordiscano ufficialmente in Serie A il prossimo weekend contro il Monza.

La gara, come tutte le amichevoli precampionato dell'Inter, sarà trasmessa in diretta tramite diverse emittenti televisive e piattaforme streaming. Diversi, dunque, saranno anche i modi per assistere al match. Sia in chiaro che tramite abbonamento.

DOVE VEDERE INTER-BETIS IN CHIARO

Inter-Betis prenderà il via alle 19.30 e sì, sarà visibile anche in chiaro e gratis: per vederla si dovrà accedere a TV8, al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

Per quanto riguarda la diretta streaming gratuita della partita, si dovrà invece accedere al sito di TV8 tramite un qualsiasi dispositivo mobile.

DOVE VEDERE INTER-BETIS TRAMITE ABBONAMENTO

Inter-Betis sarà inoltre visibile in diversi modi tramite abbonamento: su DAZN in streaming, su Sky (canale Sky Sport Calcio) e su NOW, anche in questo caso in streaming.







