Inter da Balotelli per il sorpasso: a Brescia ancora Lautaro-Lukaku

Contro un Brescia in crisi, Conte non opera turnover e ritrova de Vrij e Asamoah. Balotelli pronto a sfidare la sua ex squadra con Donnarumma.

Obiettivo sorpasso sulla , anche se momentaneo. Ciò che non è riuscito sabato, a causa del pareggio interno contro il , e che l' spera di concretizzare questa sera, a , nel secondo anticipo della decima giornata di .

Contro un avversario in crisi di risultati (ha conquistato appena due vittorie), la formazione di Antonio Conte ha una sola missione: non sbagliare. E per far ciò, il tecnico leccese dovrebbe affidarsi alla formazione tipo, senza operare quei cambi che, quando la A propone il turno infrasettimanale, sono nell'ordine delle cose.

Certo, molto dipende dalle assenze: l'Inter non ha ancora a disposizione Sensi e Alexis Sanchez, oltre a Vecino, e dunque dovrà giocoforza affidarsi ai soliti noti. Tra cui Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la coppia titolare, che dovrebbe nuovamente spedire in panchina Politano e il baby Esposito.

Due le novità rispetto alla gara contro il Parma: in difesa rientrerà de Vrij, pronto a prendere il posto di Bastoni assieme a Skriniar e Godin, mentre Asamoah si riprenderà la fascia sinistra in luogo di Biraghi. 9/11 della squadra scesa in campo sabato, invece, dovrebbero essere confermati.

In casa Brescia, le acque sono particolarmente agitate nonostante Cellino abbia confermato Corini. Il tecnico di casa si affiderà a Mario Balotelli, il grande ex, arrivato nel grande calcio proprio con la maglia nerazzurra. Accanto a lui, tornerà Alfredo Donnarumma al posto di Ayé. Obiettivo non perdere. Sarebbe già un successo.

Le probabili formazioni di Brescia-Inter

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte