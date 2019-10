Inghilterra, Maddison out per infortunio: sorpreso al casinò di Leicester

James Maddison ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra a causa di un infortunio: la sera della gara con la Repubblica Ceca è stato sorpreso al casinò.

L' ha gettato al vento la chance di qualificarsi ad con tre giornate d'anticipo: il ko per 2-1 in è il primo nel girone per la squadra allenata da Gareth Southgate che non ha potuto contare su James Maddison.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il talento del è uno dei giovani in rampa di lancio del calcio inglese: già tre le reti in stagione, di cui una in occasione della sconfitta di misura ad 'Anfield' contro il . A frenarlo, alcuni problemi fisici che hanno indotto il commissario tecnico a fare a meno di lui.

Peccato, però, che come riportato da 'The Sun' Maddison sia stato sorpreso a giocare al casinò di Leicester proprio durante la partita dei suoi compagni che avrebbero potuto ottenere il pass per gli Europei: comportamento ritenuto inaccettabile dall'opinione pubblica britannica.

Footie ace James Maddison in casino while 'too unwell' to play for England https://t.co/I7DRA4KkXW — Sun Sport (@SunSport) October 13, 2019

A maggior ragione se si pensa che il classe 1996 non ha ancora esordito con i 'Three Lions': era stato chiamato per i match contro Bulgaria e Kosovo a settembre, tuttavia senza essere impiegato.

Episodio che potrebbe pregiudicare il futuro in nazionale di Maddison, chiamato a scusarsi per cercare di riconquistare la fiducia di Southgate che in lui crede molto. A patto che, ovviamente, un evento del genere non si ripeta più in futuro.