Come guardare Inghilterra-Croazia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Giovedì sera l’Inghilterra ospita la Croazia al Wembley Stadium per la sfida del Gruppo A3 di UEFA Nations League. La squadra di Thomas Tuchel punta a consolidare la propria posizione in classifica.

L’occasione assume un significato che va oltre la partita. Harry Kane è pronto a battere il record di presenze nella nazionale maschile inglese detenuto da Peter Shilton: con la sua 126ª presenza supererà il leggendario portiere, primatista dal 1989. Prima della gara è prevista una cerimonia speciale a Wembley, alla presenza di Shilton per celebrare il passaggio di consegne.

Anche la vittoria del Pallone d’Oro da parte di Kane sarà celebrata davanti al pubblico di casa, aggiungendo un motivo di festa a una serata già storica per il calcio inglese. L’attaccante del Bayern Monaco punta a raggiungere quota 100 goal in nazionale e non mostra segni di rallentamento.

La Croazia di Slaven Bilic arriva dopo una difficile campagna in Nations League. Gli ultimi confronti con l’Inghilterra sono stati a senso unico e gli ospiti dovranno migliorare sensibilmente per evitare un’altra pesante sconfitta a Wembley.

La giovane rosa dell’Inghilterra continua ad attirare l’attenzione. Il diciottenne Rio Ngumoha ha ricevuto un’altra convocazione dopo le ottime prestazioni con il club, tra cui quella particolarmente brillante nella vittoria del Liverpool sul Villarreal in Champions League, e sarà desideroso di scendere nuovamente in campo con la nazionale.

Jude Bellingham porta a centrocampo, a Wembley, le qualità mostrate al Real Madrid, mentre Declan Rice ne è il perno. L’Inghilterra affronta questa sfida con una rosa profonda e un buon momento di forma.