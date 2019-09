Inghilterra-Bulgaria: dove vederla in tv e streaming

L’Inghilterra ospita la Bulgaria per un match di qualificazione a Euro 2020: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

Capolista del Gruppo A, nonostante sia la squadra che ha giocato meno partite in assoluto nel suo girone, l’ si appresta a ad affrontare la Bulgaria e lo fa sapendo che in palio c’è la possibilità di allungare sulle dirette concorrenti e di compiere un importante passo in avanti verso la conquista di quel pass che vale l’accesso a .

La compagine guidata da Gareth Southgate arriva a questa sfida dopo aver letteralmente impressionato nelle prime due uscite. I Leoni infatti, hanno prima superato con un netto 5-0 la in casa nel match di qualificazione d’esordio e poi si sono ripetuti imponendosi per 5-1 a Podgorica contro il Montenegro.

Per l’Inghilterra sono quindi ovviamente 6 i punti in classifica dopo 180’, stesso bottino della Repubblica Ceca che però ha giocato una gara in più ed è stata travolta nel primo scontro diretto.

Certamente meno esaltante il cammino della Bulgaria che ha invece giocato già quattro partite ed ha messo in cascina due soli punti che la relegano al momento all’ultimo posto nel girone.

Dopo due pareggi contro Montenegro e Kosovo (entrambi per 1-1) la squadra Bulgara è incappata prima nel ko patito in Repubblica Ceca per 2-1 e poi in quello clamoroso di Sofia per 3-2 proprio contro il Kosovo grande rivelazione del Gruppo A.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Inghilterra-Bulgaria : dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

INGHILTERRA-BULGARIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Inghilterra-Bulgaria DATA 7 settembre 2019, ore 18.00 DOVE Wembley Stadium, Londra (ING) ARBITRO Marco Guida (ITA) TV - STREAMING -

ORARIO INGHILTERRA-BULGARIA

Inghilterra-Bulgaria, sfida valida per la quinta giornata della fase di qualificazione ad Euro 2020, si giocherà sabato 7 settembre nel mitico impianto londinese di Wembley. Fischio d’inizio del match programmato alle ore 18,00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro italiano Marco Guida.

Per la gara di qualificazione ad Euro 2020 che vedrà protagoniste Inghilterra e Bulgaria, non è al momento prevista alcuna copertura televisiva, né in chiaro né sul satellite.

Non essendo al momento in programma la copertura da parte di nessuna emittente nostrana, non è prevista la trasmissione in di Inghilterra-Bulgaria.

Southgate dovrebbe disegnare la sua Inghilterra con un 4-3-3 nel quale saranno Alexander-Arnold, Keane, Maguire e Rose a comporre la linea difensiva davanti a Pickford. A centrocampo, Henderson e Winks sembrano certi di una maglia da titolare, a contendersi l’ultimo posto in mediana sono Barkley e Rice. In attacco toccherà al tridente composto da Sancho, Kane e Sterling.

Krasimir Balakov potrebbe affidarsi ad un modulo speculare che dovrebbe prevedere Popov, Nedyalkov, Bozhikov e Goranov in difesa davanti ad Iliev. Slavchev dovrebbe andare in cabina di regia, mentre il tridente offensivo dovrebbe prevedere la presenza dal 1’ di Ivanov, Despodov e Ivelin Popov.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Rose; Winks, Henderson, Barkley; Sancho, Kane, Sterling.

OLANDA (4-3-3): Iliev; S. Popov, Nedyalkov, Bozhikov, Goranov; Milanov, Slavchev, Sarmov; Ivanov, Despodov, I. Popov.