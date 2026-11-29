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Donyell Malen ha segnato, come quasi sempre è accaduto sia nella seconda parte della scorsa stagione sia nella prima di quella in corso. Solo che, in un secondo momento, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.

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Il cambio obbligato è avvenuto tra primo e secondo tempo di Roma-Monza, all'intervallo della partita, sul punteggio di 3-0 a favore dei giallorossi. Una delle tre reti della formazione di Gasperini, come detto, l'aveva messa a segno proprio Malen con un bel destro incrociato dall'ingresso dell'area.

Poi, però, è accaduto qualcosa che ha un po' rovinato la festa dell'Olimpico e quella di Malen, autore peraltro anche dell'assist per il goal del raddoppio messo a segno da Soulé.

L'EPISODIO CON GOGLICHIDZE

L'episodio in questione si è verificato dopo 21 minuti nel corso del primo tempo. Malen è sgusciato via nei pressi del centrocampo a un Goglichidze in netta difficoltà, costretto a intervenire in maniera fallosa per fermare l'olandese.

Goglichidze ha commesso un brutto fallo, entrando in scivolata tra la caviglia e il piede sinistro dell'avversario. Quest'ultimo si è immediatamente tolto la scarpa con una smorfia di dolore, massaggiandosi la caviglia e imprecando contro l'ex difensore di Udinese ed Empoli.

Lo stesso Goglichidze non è stato ammonito dal direttore di gara Collu. Il cartellino giallo nei suoi confronti, al posto di un'ammonizione solo verbale, ci sarebbe in realtà potuto stare eccome.

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IL CAMBIO RITARDATO

Malen è stato curato dallo staff medico della Roma, che gli ha applicato uno spray antidolorifico al piede sinistro, colpito dai tacchetti di Goglichidze. L'ex Aston Villa è tornato in campo, apparentemente con una corsa normale, tanto che un paio di minuti dopo ha servito a Soulé la palla del 2-0.

Il dolore, però, non è scomparso. Tanto che Malen, alla fine, ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio a Gasperini, che immediatamente ha fatto alzare dalla panchina Santiago Castro intento a inserirlo in campo al suo posto.

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Il cambio non è si è verificato alla fine del primo tempo, come pareva certo in un primo momento, nonostante Castro fosse pronto a entrare ai bordi del campo. Malen è tornato ancora una volta sul terreno di gioco, anche per non sprecare uno slot di sostituzioni. Ma non è rientrato per il secondo tempo: dentro proprio Castro al suo posto.

OBIETTIVO BOLOGNA

L'obiettivo di Malen è quello di recuperare dall'infortunio contro il Monza e rimettersi pienamente a disposizione della Roma e di Gasperini per il prossimo impegno di campionato: la trasferta contro il Bologna di venerdì 4 dicembre, primo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A.

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Il calciatore olandese è favorito in questo senso dal fatto che la Roma non scenderà in campo a metà settimana: non si giocheranno infatti le coppe europee ma solamente le prime partite degli ottavi di Coppa Italia, che però non comprenderanno la formazione giallorossa.