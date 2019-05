Chiellini preoccupa Mancini: a forte rischio contro Grecia e Bosnia

Il nuovo infortunio al polpaccio di Chiellini preoccupa Mancini in vista dei prossimi impegni dell'Italia. La stagione con la Juventus è finita.

Non arrivano buone notizie dalla Continassa per Roberto Mancini che, nelle prossime gare dell' valide per le qualificazioni a , rischia di dover rinunciare a Giorgio Chiellini .

Secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport' infatti il capitano della ha già finito il suo campionato a causa di un nuovo fastidio al polpaccio, zona da sempre particolarmente delicata per Chiellini.

Ecco perchè sui tempi di recupero vige assoluta prudenza e ad oggi Chiellini resta in forte dubbio per la gare contro Grecia e di inizio giugno.

Due gare fondamentali per mettere in cassaforte la qualificazione dell'Italia ai prossimi Europei, ma che gli Azzurri quasi certamente dovranno affrontare senza il loro capitano.

La seconda partita contro la Bosnia peraltro si giocherà proprio all'Allianz Stadium, impianto in cui Chiellini domenica prossima alzerà la cielo per la prima volta la coppa dello Scudetto da capitano della Juventus.

In caso di forfait contro Grecia e Bosnia al posto di Chiellini dovrebbe esserci Alessio Romagnoli , capitano del che farà coppia con l'ex compagno Leonardo Bonucci al centro della difesa azzurra.

In questa stagione Chiellini ha saltato finora sei partite con la Juventus causa infortunio, tra cui l'andata e il ritorno di contro l' . Il tutto nonostante Allegri lo abbia spesso risparmiato portandolo in panchina.