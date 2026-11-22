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Marco Carnesecchi ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento di Atalanta-Inter. Ma cosa si è fatto il portiere? E chi gioca al suo posto? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna.

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Cambio dell'ultimo minuto nella formazione di Maurizio Sarri per Atalanta-Inter. Il tecnico ha dovuto fare a meno di un titolarissimo come Marco Carnesecchi. Il portiere ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo dal 1' come previsto nel posticipo della dodicesima giornata.

Quella di Carnesecchi è ovviamente un'assenza molto pesante visto che il portiere è stato spesso tra i migliori dell'Atalanta anche in questo difficile avvio di stagione.

L'INFORTUNIO DI CARNESECCHI

Ma cosa si è fatto Marco Carnesecchi? Perché non gioca titolare Atalanta-Inter? Il portiere faceva parte dell'undici scelto da Sarri ma, come detto sopra, ha accusato un problema fisico. E dopo aver cercato di stringere i denti è stato costretto ad arrendersi.

Le condizioni di Carnesecchi andranno ora valutate meglio nei prossimi giorni per valutare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. La speranza per l'Atalanta è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. Il problema, secondo DAZN, sarebbe al ginocchio sinistro.

L'ultimo infortunio di Carnesecchi risale a febbraio 2025 quando il portiere aveva saltato due partite di campionato per un problema muscolare.

CHI GIOCA AL POSTO DI CARNESECCHI

A sostituire Marco Carnesecchi in occasione di Atalanta-Inter è stato ovviamente il secondo portiere della formazione bergamasca, ovvero Marco Sportiello. E sarà sempre lui a difendere i pali della Dea fino al completo recupero del numero 1.

Sportiello, 34 anni, era tornato all'Atalanta nella scorsa stagione quando è sceso in campo solo una volta in campionato nell'ultima giornata. Questa invece per lui è la prima presenza stagionale in assoluto. In carriera il portiere ha vestito tra le altre anche le maglie di Fiorentina, Frosinone e Milan.