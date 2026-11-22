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Hakan Calhanoglu si è fermato nel primo tempo di Atalanta-Inter a causa di un problema fisico. Ma cosa si è fatto e quando torna il centrocampista turco? Le ultime sulle sue condizioni.

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Brutte notizie per Cristian Chivu durante il primo tempo di Atalanta-Inter. L'allenatore romeno è stato infatti costretto a procedere col primo cambio della partita a causa di un infortunio.

A fermarsi è stato ancora una volta Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha accusato un problema fisico che ha richiesto la sostituzione immediata. A chiederla, volgendosi verso la panchina dell'Inter, è stato Federico Dimarco.

L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

Ma cosa si è fatto e come sta Hakan Calhanoglu dopo l'infortunio in Atalanta-Inter? Intorno alla mezz'ora del posticipo di domenica 22 novembre il turco ha accusato un problema al flessore della coscia destra.

Immediato il cambio, al suo posto è subentrato Sucic. Le condizioni di Calhanoglu andranno ovviamente valutate nei prossimi giorni tramite gli esami strumentali che chiariranno entità dell'infortunio accusato contro l'Atalante e soprattutto i tempi di recupero. Non un dettaglio in vista del fitto calendario che attende l'Inter.

QUANDO TORNA E CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

Al momento non è possibile stabilire con esattezza quando Calhanoglu tornerà a disposizione di Chivu. La speranza dell'Inter è che il turco si sia fermato in tempo, ma il rischio di uno stop piuttosto lungo resta concreto in attesa degli esami strumentali.

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Calhanoglu salterà quasi sicuramente la sfida di Champions League contro lo Stoccarda e difficilmente ci sarà nel prossimo turno di campionato contro il Genoa. Ma per capire quando potrà tornare in campo bisogna attendere gli esami.

Di certo non verranno corsi rischi anche perché il turco non è più giovanissimo e si era già fermato in questa stagione saltando le partite contro Udinese e Roma per un problema muscolare. Nella scorsa stagione invece Calhanoglu era sceso in campo solo ventidue volte in Serie A.

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Ma chi giocherà al suo posto? Sono tante le alternative di Chivu a centrocampo, dove contro l'Atalanta per sostituire Calhanoglu è subentrato Sucic. Ma nel ruolo potrebbero agire anche Zielinski (attualmente non al meglio) e Stankovic che ha già recuperato dall'infortunio accusato in Nazionale. Senza dimenticare ovviamente l'opzione Jones con Barella regista.