Un altro infortunio all'Inter, un altro problema per Cristian Chivu. Durante la gara di Champions League contro lo Stoccarda di mercoledì 25 novembre si è fermato Alessandro Bastoni.
Il difensore nerazzurro, schierato titolare, ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale del primo tempo. Ma quali sono le condizioni di Bastoni e quando torna?
L'INFORTUNIO DI BASTONI
Alessandro Bastoni si è infortunato durante il primo tempo di Inter-Stoccarda sul risultato ancora fermo sullo 0-0. Le sue condizioni non gli hanno permesso neppure di aspettare l'intervallo per procedere al cambio.
Il difensore nerazzurro ha lasciato il campo al 41' ed al suo posto è subentrato Federico Dimarco, con lo spostamento di Carlos Augusto come braccetto sinistro. Bastoni, secondo le prime informazioni arrivate da 'San Siro' e in attesa di ulteriori esami, ha accusato un problema muscolare alla coscia.
QUANDO TORNA BASTONI
Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero per Alessandro Bastoni. Non è chiaro neppure se quello contro lo Stoccarda sia stato un cambio deciso in via precauzionale o se il difensore non fosse in grado di continuare la partita.
Solo nelle prossime ore le condizioni di Bastoni saranno più chiare e di conseguenza anche la data del ritorno in campo. La presenza del difensore nella prossima gara di campionato contro il Genoa è dunque da considerarsi in dubbio. La speranza di Chivu è ovviamente che il suo giocatore si sia fermato in tempo e debba stare fuori il meno possibile.