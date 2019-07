Incredibile Gabigol: la simulazione in Coppa del Brasile è clamorosa

Gabigol torna alla ribalta ma per un gesto non propriamente da imitare: è clamorosa la sua simulazione contro l’Atletico Paranaense.

Quella che sta vivendo Gabigol al Flamengo è una stagione di altissimo livello. L’attaccante di proprietà dell’ , da quando è tornato in ha ritrovato la confidenza con il goal e, ai tanti segnati nella scorsa annata con la maglia del Santos, si stanno aggiungendo i molti realizzati con i Rubro-Negro.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

I numeri non mentono: le reti siglate in campionato sono sin qui 5 in 7 gare, alle quali vanno aggiunte le 2 in Copa Libertadores e l’ultima messa a segno poche ore fa in Coppa del Brasile contro Atletico Paranaense.

L’attaccante però, più che per l’ennesima marcatura (tra l’altro di ottima fattura che è valsa l’1-1 finale) si sta in queste ore guadagnando le luci dei riflettori per un gesto non propriamente da lodare: una simulazione che ha del clamoroso.

Nel corso del match dell’Arena da Baixada, il portiere Santos nel tentativo di spazzare ha calciato debolmente un pallone che è andato a sbattere contro il piede sinistro di Gabigol. Qualche secondo dopo, in maniera del tutto incomprensibile, l’attaccante si è accasciato al suolo lamentandosi vistosamente per un colpo subito.

Gabriel Barbosa, parso ‘vistosamente dolorante’, ha richiamato l'attenzione del direttore di gara che però non si è fatto ingannare e gli ha chiesto di rialzarsi e di riprendere a giocare.

Una scena che ha dell’incredibile e che ovviamente ha scatenato il web. Nelle ultime infatti sono in molti coloro che hanno preso di mira il giocatore, assegnandogli tra l'altro il premio per peggior simulatore dell'anno.