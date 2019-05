L'inchiesta della 'Gazzetta' su San Siro: "Calcinacci caduti durante Inter-Juventus"

Proseguono i timori sulle oscillazioni avvertite a San Siro. Un tifoso racconta: "Durante Inter-Juventus sono piovuti pezzi di cemento armato".

Da tempio del calcio mondiale a monumento che sta destando più di una preoccupazione: questo sta diventando San Siro. A partire dalle vibrazioni avvertite dagli spettatori durante - dello scorso 7 aprile, che rischiano di rappresentare il punto di partenza di un problema ben più grave.

Nella sua edizione odierna, la 'Gazzetta dello Sport' ha infatti dato il via a un'inchiesta sulle condizioni dello stadio milanese. Definito ancora sicuro, non a rischio cedimenti o crolli, ma da monitorare attentamente, a partire da quanto successo nel derby lombardo per continuare con un episodio accaduto durante Inter- , match disputatosi sabato 27 aprile.

Quella sera, se in campo nerazzurri e bianconeri si davano battaglia concludendo sull'1-1 il Derby d' , sulle tribune qualcuno temeva per la propria incolumità a causa dell'apertura di qualche crepa e della caduta di alcuni calcinacci. Lo rivela un tifoso, Alessandro, che entra nel dettaglio raccontando tutto.

"C’era una colonna con una spaccatura e da quella fessura dopo alcune oscillazioni sono piovuti pezzi di cemento armato e frammenti di mattone rosso. Uno me lo sono portato a casa per ricordo. Non è stato piacevole, c’è chi si è spostato e chi ha iniziato a rumoreggiare. Abbiamo avvisato la sicurezza e dopo circa 20’ sono arrivati i vigili del fuoco: hanno fatto cadere gli ultimi residui rimasti nella colonna. Nel frattempo, però, qualcuno spaventato era andato via. Credo che l’effetto psicosi va evitato, ma i problemi ci sono e vanno affrontati. Io sono per costruire uno stadio nuovo".

Una famiglia, come racconta ancora Alessandro, ha preferito uscire dallo stadio a gara in corso dopo la caduta dei calcinacci. E lui stesso porta come esempio un'altra partita: quella contro la della vigilia di Pasqua.

"Ho vissuto un minuto atipico, con una punta di timore. Quando gli ultrà hanno iniziato a saltare nel secondo anello, il primo ha iniziato a vibrare in modo atipico. Ero con un mio amico, ci siamo guardati e abbiamo convenuto che una cosa così non era mai accaduta prima. Il tremore è durato più o meno 60 secondi. Quello è stato per me l’episodio più eclatante. Inter- ? Le oscillazioni sono state di minore intensità. Certo, son venuti giù quei calcinacci".

Se da ogni parte piovono rassicurazioni sulla sicurezza di San Siro, e precisato il fatto che Inter e hanno intenzione di costruire un nuovo stadio per questo motivo, le testimonianze sono dunque poco piacevoli. Tanto che il livello di attenzione per gli spettacoli organizzati all'interno dell'impianto, concerti in primis, si è già alzato.