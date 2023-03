Il padre di Kean si sfoga: "Di lui non so nulla, sono senza un tetto"

Biorou Jean Kean torna a lanciare un appello: "Sono andato da Nedved, ma non c'è stato seguito a quella chiacchierata".

II padre di Moise Kean si sfoga di nuovo. Contattato dal portale 'juvenews.eu', Biorou Jean è tornato a parlare della propria difficile situazione accusando il figlio, attaccante della Juventus.

"Moise Kean è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla - le sue parole - Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c'è stato nessun seguito a quella chiacchierata".

E ancora:

"Io da più di un mese sono senza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. Nessuno si è mai preoccupato per me, non inizierò io a farlo per gli altri.

Sono attualmente per strada, devo pensare a me e a trovare un tetto, e non a dare informazioni e giudizi su chi sta meglio di me. Il Sindaco di Fossano sa delle mie difficoltà e mi sta cercando una casa, potete chiedere conferma a lui".

Biorou Jean Kean aveva già lanciato un appello simile nel novembre del 2020, spiegando di essere senza lavoro da un anno e chiedendo aiuto economico al giocatore della Juventus. Ma più di due anni più tardi, la sua situazione non è migliorata.

Quanto a Moise Kean, non è stato chiamato da Roberto Mancini per il doppio impegno di Qualificazioni Europee contro Inghilterra e Malta. Reduce dalla doppia giornata di squalifica per l'espulsione di Roma, l'ex attaccante di Everton e PSG ha fin qui collezionato 23 presenze e 5 reti in campionato.