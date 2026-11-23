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La bella notizia per l'Atalanta, naturalmente, è il clamoroso 4-4 acciuffato all'ultimo contro l'Inter. E poi c'è la brutta notizia: l'infortunio che costringerà Marco Carnesecchi a rimanere lontano dai campi di gioco per qualche settimana, "scoprendo" la porta nerazzurra.

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"Il calciatore Marco Carnesecchi - ha comunicato l'Atalanta sul proprio sito ufficiale - in seguito all'infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione".

Carnesecchi dovrebbe tornare in campo all'inizio del 2027, dunque a gennaio. E intanto toccherà al suo secondo farne le veci. Proprio come è successo contro l'Inter.

CHI È IL VICE DI CARNESECCHI

Il portiere in questione è un personaggio ormai storico dell'Atalanta: Marco Sportiello, 34 anni. A Bergamo da quando aveva 7 anni, ha scalato le giovanili orobiche e alla fine, dopo alcuni prestiti, è arrivato in prima squadra.

Sportiello ha vissuto il momento migliore della carriera nell'epoca dorata targata Gian Piero Gasperini. Anche se non sempre da titolare e con un rapporto non sempre semplice con l'allenatore piemontese: una lite nel 2016 ha portato alla cessione in prestito del calciatore prima alla Fiorentina e poi al Frosinone.

Sportiello è tornato all'Atalanta nel 2020, ha fatto il secondo di Gollini e Musso, quindi dal 2023 al 2025 si è trasferito al Milan come vice di Maignan. Rientrato ancora una volta a Bergamo nell'estate del 2025 per coprire le spalle di Carnesecchi, avrà ora l'opportunità di non far rimpiangere l'assenza dell'intoccabile titolare.

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Sportiello, peraltro, ha già rimpiazzato Carnesecchi proprio nel posticipo pareggiato contro l'Inter dopo l'infortunio dell'ex portiere della Cremonese: sui quattro goal segnati dalla formazione di Chivu non ha avuto particolari responsabilità.

CHI È IL NUOVO SECONDO PORTIERE DELL'ATALANTA

E alle spalle di Sportiello, in assenza di Carnesecchi, chi ci sarà? Il nuovo secondo portiere a disposizione di Sarri, in questo momento, è il giovanissimo Mattia Sonzogni, 17 anni, prodotto delle giovanili dell'Atalanta.

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Il terzo portiere atalantino del 2026/27 sarebbe in realtà un altro: Thomas Pompei, 20 anni. Solo che quest'ultimo è attualmente ai box a causa di una frattura alla mano, e in particolare della falange intermedia dell'anulare destro, rimediata all'inizio di ottobre. Il suo rientro a disposizione dovrebbe avvenire a dicembre.

Nel frattempo lo stesso Sonzogni è stato portato in panchina da Sarri nell'ultimo mese e mezzo: l'ultima convocazione è avvenuta proprio per il posticipo di domenica sera contro l'Inter.