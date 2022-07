Il Monza sogna Dzeko: Berlusconi e Galliani ci riprovano dopo 13 anni

Non solo Icardi: c'è anche Edin Dzeko nelle mire del Monza. Nel 2009 il bosniaco aveva già firmato con il Milan, prima del dietrofront.

Ormai lo hanno capito un po' tutti: il Monza vuole mettere a segno un colpo da novanta in attacco. Inizialmente il prescelto pareva essere Andrea Belotti, poi è nata la clamorosa suggestione Mauro Icardi. Ma nel calderone dei profili apprezzati dalla coppia Berlusconi-Galliani c'è anche un vecchio pallino dei tempi del Milan: Edin Dzeko.

Secondo 'Tuttosport' e il 'Corriere dello Sport', la dirigenza del neopromosso club brianzolo è tornata ad interessarsi al centravanti bosniaco dell'Inter. Anche se, chiaramente, lo stesso Dzeko dovrebbe tagliarsi in maniera corposa uno stipendio proibitivo per approdare in una realtà minore come il Monza.

In ogni caso, si tratta di un flirt che nasce da lontano. Dal 2009, per la precisione. Ai tempi Dzeko giocava nel Wolfsburg, faceva coppia in attacco col brasiliano Grafite e il Milan gli aveva messo gli occhi addosso. Di più: la dirigenza rossonera aveva chiuso sia con il centravanti che col club tedesco, con tanto di firma. Ma l'operazione, alla fine, era saltata sul più bello.

"Ho già detto diverse volte di essere un tifoso del Milan – confessava ai tempi Dzeko - e il mio obiettivo è sempre stato quello di poter giocare con un grande club come quello rossonero".

13 anni dopo, il Monza di Berlusconi e Galliani sembra avere intenzione di riprovarci. Anche se, come detto, la strada non sarà semplice. L'obiettivo dei brianzoli è comunque quello di regalare al tecnico Stroppa un centravanti di livello per affrontare nel migliore dei modi le insidie della Serie A. Al momento i maggiori indiziati a comporre la coppia offensiva biancorossa sono Mota Carvalho, Gytkjaer e Mancuso.

Quanto a Dzeko, il suo futuro all'Inter non può non essere considerato ancora in bilico. L'ex giallorosso ha ricevuto rassicurazioni sulla sua permanenza a Milano e le parole di ieri di Marotta su Dybala sembrano chiudere a ulteriori stravolgimenti nell'attacco di Inzaghi. Ma i rumors resistono. E il Monza ha deciso di continuare a sognare in grande.