Il Montpellier contro Neymar: "Provoca e poi piange"

Der Zakarian non usa parole dolci nei confronto di Neymar dopo averlo incrociato: "E' sempre esagerato e altezzoso con tutti".

O si ama, o si odia. Non sembra esserci via di mezzo quando si parla di Neymar, l'acquisto più costoso della storia del calcio, attaccante del che divide i propri tifosi e quelli avversari. Non c'è dubbio sul pensiero di Michel Der Zakarian, tecnico del , esploso dopo l'ultima gara di .

Der Zakarian, infatti, non ha digerito l'atteggiamento di Neymar nella sfida contro il suo Montpellier, battuto 3-1 con i goal di Icardi, Mbappè e dello stesso brasiliano. Il motivo? Il solito, ovvero una tendenza da parte del brasiliano a recitare un po' troppo sul terreno di gioco.

Nessuno mette in dubbio la forza di Neymar, ma la qualità non è tutto:

"E' un grande giocatore, in campo però non è mai rispettoso ed è altezzoso con tutti. Gli ho detto che deve imparare a rispettare le persone".

A quanto pare l'allenatore del Montpellier ha bacchettato Neymar di persona:

"Se vieni idolatrato, devi mostrare di possedere i giusti valori. Il suo atteggiamento è sotto gli occhi di tutti. È sempre esagerato".

Der Zakarian non usa certo giri di parole nel definire Neymar:

"Neymar provoca gli avversari coi suoi giochetti e i suoi dribbling. Poi quando prende un calcio si mette sempre a piangere”

Alla prossima polemica.