Il metodo Gasperini: "Chi non si allena duramente mi spaventa"

Gasperini si racconta al 'The Guardian': "Ho messo una foto di un branco di lupi nello spogliatoio dell'Atalanta, voglio quel comportamento..."

Gian Piero Gasperini si è confessato in un'intervista al 'The Guardian', parlando soprattutto dei suoi metodi in allenamento e di alcune dinamiche molto interessanti dello spogliatoio dell'.

Si parte proprio dai famosi 'terribili' allenamenti di Gian Piero Gasperini, che però secondo l'allenatore della Dea sono la chiave di tutti i suoi successi.

"Durante l'allenamento, i miei giocatori devono lottare e sudare; quelli che non sono abituati a lavorare sodo mi spaventano. Ma dal sacrificio nascono le vittorie. Se non corri in allenamento, non corri durante le partite. Poi, ovviamente, è importante divertirsi anche in allenamento perché da ciò deriva lo stile di gioco e la qualità".

Poi Gasperini passa a svelare un retroscena dell'Atalanta, precisamente una foto che egli stesso ha posizionato nello spogliatoio della Dea.

"Ho messo la foto di un branco di lupi nello spogliatoio. Ci sono dei lupi nella parte anteriore, alcuni nel mezzo e uno nella parte posteriore. Quelli in primo piano possono impostare il ritmo all'inizio. I lupi successivi sono i più forti, sono quelli che devono proteggere tutti se vengono attaccati. Quelli al centro sono sempre protetti. Altre squadre Poi ci sono altri cinque forti più indietro per proteggere un attacco da lì. L'ultimo è il capo e si assicura che nessuno venga lasciato indietro. Mantiene tutti uniti ed è sempre pronto a correre ovunque; per proteggere l'intero gruppo. Il messaggio è che un leader non si limita a rimanere in prima linea; si prende cura della squadra e questo è quello che voglio dai miei giocatori".

Ed infine il tecnico racconta anche il calciatore per antonomasia della stagione: Josip Ilicic.