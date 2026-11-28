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Non è sempre vero il detto secondo cui una squadra che vince non si cambia: Luciano Spalletti ha modificato la Juventus dal Venezia all'Omonia Nicosia e lo rifarà contro il Como. Questione di turnover, naturalmente. Ma uno che le ha giocate quasi tutte e che sarà in campo anche al Sinigaglia c'è: Douglas Luiz.

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Il regista brasiliano, a meno di clamorose sorprese, non verrà tolto da Spalletti per il big match di domenica sera. Anche se il suo rendimento, e il suo modo di interpretare il calcio, fanno sempre discutere chi assiste alle partite della Juve. E anche se il suo rendimento è calato nelle ultime sfide tra campionato ed Europa League.

MALE CONTRO VENEZIA E OMONIA

Douglas Luiz non ha fatto bene nell'unico tempo, ovvero il primo, disputato contro il Venezia. Per nulla. Tanto che Spalletti ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi durante l'intervallo, facendo entrare al suo posto Sarr per la ripresa e piazzando l'ex Tottenham in coppia con Koopmeiners.

Qualche giorno dopo, e cioè giovedì sera contro l'Omonia, Spalletti ha però ridato fiducia a Douglas Luiz. La situazione è migliorata, specialmente da un certo punto in poi di una partita iniziata malissimo dalla Juventus: nel senso che l'ex Aston Villa non si è abbandonato alla serie di errori tecnici visti contro il Venezia.

Però c'è un però. Ed è legato a quel che si è accennato poco più su: un modo di interpretare il calcio che continua a far discutere. E che a tanti proprio non piace.

Getty Images

TROPPO SCOLASTICO

Douglas Luiz può vantare una qualità tecnica e una capacità di gestione del pallone che tanti colleghi non hanno. E qui non si parla solo della rosa della Juventus: il discorso può essere tranquillamente allargato all'intera Serie A.

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Il suo gioco, però, è quasi sempre troppo lento e scolastico. Il classico compitino, insomma. Spesso da 6 in pagella, raramente oltre. È una questione di caratteristiche, naturalmente: Douglas non ha nelle corde gli inserimenti di un Koopmeiners o di un Thuram, ad esempio, e neppure il dinamismo di un Sarr.

La bella prova da migliore in campo contro il Lecce sembrava aver aperto le porte a un nuovo Douglas Luiz. Già contro la Fiorentina, però, si sono rivisti i soliti limiti. L'angolo-assist per il 2-2 di Bremer ha se non altro permesso al brasiliano di alzare la propria valutazione in pagella.

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SPALLETTI: "HA L'ANDAMENTO LENTO"

Lo stesso Spalletti, che qualche settimana prima lo definiva "una certezza del calcio", sa benissimo che Douglas Luiz è così: prendere o lasciare. O meglio: sono limiti che si possono smussare, ma l'essenza del calciatore rimane quella.

"Deve giocare dentro questo ritmo, perché sa giocare, pulire la palla senza doverla toccare 4-5 volte, sa anticipare la giocata successiva e prepararsela - diceva l'allenatore dopo la famosa partita di Lecce, quella con goal e assist - Ha occhi, testa e piede. È solo l'abitudine a un andamento lento. Il calcio è un'altra roba, la tocchi due volte e via. E lui ce l'ha. Quando decide di stare in quei ritmi ce l'ha, se no si riduce a giocare quel calcio di tocchettini senza verticalità. Lui le ha queste qualità".

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DI NUOVO TITOLARE

Douglas Luiz sarà anche una certezza del calcio, ma intanto contro il Venezia Spalletti gli ha fatto giocare solo un tempo. Ciò non significa, però, che alle porte ci sia una bocciatura.

Pure a Como toccherà al brasiliano in coppia con Koopmeiners. Anche perché contro l'Omonia è toccato a Pape Sarr, l'altro centrocampista attualmente disponibile, far piuttosto male e prendersi una bocciatura praticamente unanime. Senza contare che Locatelli e Thuram sono ai box da diverso tempo.

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Insomma, che abbia un andamento lento o che decida di vivacizzare la manovra, Douglas Luiz rimane un imprescindibile per Spalletti. Certo, dovrà necessariamente far meglio di domenica scorsa. E possibilmente avvicinarsi ai livelli di Lecce.