Il calcio piange Junior Agogo: l’ex attaccante muore a soli 40 anni

L’ex attaccante del Nottingham Forest e della Nazionale ghanese, Manuel ‘Junior’ Agogo, è venuto a mancare a Londra a soli 40 anni.

Il mondo del calcio e non solo piange Manuel ‘Junior’ Agogo. L’ex attaccante di , Nottigham Forest e della Nazionale ghanese è venuto a mancare in un ospedale di Londra a soli 40 anni.

Le cause che hanno portato al decesso non sono state rese note, ma Agogo nel 2015, appena tre anni dopo aver lasciato il calcio giocato dopo una stagione vissuta con gli scozzesi dell’ , era stato colpito da un ictus che purtroppo ha avuto ripercussioni negli ultimi quattro anni.

Nato in ad Accra, Agogo ha vissuto gran parte della sua adolescenza nel Regno Unito, prima di tornare nel suo paese per completare gli studi.

Unitosi allo Sheffield Wednesday nel 1995, era stato promosso in prima squadra due anni dopo per poi essere lasciato in prestito all’Oldham, al Chester City, al Chesterfield ed al Lincoln.

Nel 2000 l’approdo ai , la prima parentesi statunitense susseguita da quelle ai Colorado Rapdos ed ai San Jose Eartquakes. Nel 2002 il ritorno in dove, dapprima veste la maglia del e poi quelle di Barnet, Bistol Rovers e .

Grande protagonista della Coppa d’Africa del 2008, nella quale ha segnato tre goal in sei partite trascinando la sua Nazionale alla conquista del terzo posto, ha giocato l’ultima delle sue 27 partite con il Ghana (12 le reti complessive) nel 2009 prima di chiudere la carriera con le maglie di Zamalek, Apollon Limassol ed Hibernian.

Il Nottingham Forest ha salutato l’attaccante con un post apparso sul suo profilo Twitter.

Rest in peace, Junior

#NFFC are saddened to learn that former striker Junior Agogo has passed away.



The thoughts of everyone at the club are with Junior’s family and friends at this sad time. pic.twitter.com/0t8wlpnEW1 — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 22, 2019

“Riposa in pace, Junior. Siamo rattristati nel sapere che l’ex attaccante Junior Agogo è deceduto. I pensieri di tutti nel club sono rivolti alla famiglia e agli amici di Junior in questo momento”. L'articolo prosegue qui sotto

Commosso anche il saluto dello Sheffield Wednesday.

Sheffield Wednesday are saddened to learn of the passing of our former player Junior Agogo.



Our thoughts are with Junior's family and friends at this very difficult time. RIP pic.twitter.com/4AHHSuPw8M — Sheffield Wednesday (@swfc) August 22, 2019