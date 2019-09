Il Cagliari ritrova Nainggolan: disponibile per il Verona

Radja Nainggolan è tornato ad allenarsi col resto dei compagni: il belga è arruolabile per Cagliari-Verona di domenica.

Dopo 2 settimane, il ritrova Radja Nainggolan. Il belga si è allenato col resto del gruppo ed è arruolabile per il match di domenica alle 18 contro il .

Il centrocampista, smaltito il problema al polpaccio patito lo scorso 12 settembre, ha saltato le sfide con , e e morde il freno per tornare in campo. Ok anche Ragatzu.

"Radja Nainggolan e Daniele Ragatzu sono tornati nuovamente ad allenarsi con il gruppo rossoblu, dopo aver definitivamente smaltito gli infortuni che avevano impedito il loro impiego nelle gare passate".

Da capire se Maran deciderà di convocarlo per la gara contro gli scaligeri alla Sardegna Arena oppure preferirà non forzare, concedendo una settimana in più a Nainggolan per ritrovare la giusta condizione.

Il Ninja brucia i tempi dunque, stimati in un mese di stop ma smentiti dal numero 4 rossoblù.