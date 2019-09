Icardi in rampa di lancio: è pronto per il debutto con il PSG

Mauro Icardi potrebbe fare sabato il suo debutto con la maglia del PSG: al Parco dei Principi arriverà lo Strasburgo.

Messa alle spalle quella che è probabilmente stata l’estate più complicata della sua carriera, per Mauro Icardi è arrivato il momento di ripartire. Lasciata l’, che da tempo l’aveva escluso dai suoi progetti tecnici, il bomber argentino vede finalmente da vicino il ritorno in campo e ad attenderlo nel fine settimana potrebbe esserci l’immediato esordio con il .

Icardi ha sfruttato lo stop dei campionati per gli impegni delle Nazionali per prendere confidenza con il nuovo ambiente parigino e per ritrovare un po’ di ritmo in allenamento, visto che negli ultimi mesi non aveva preso parte alle classiche partitelle con i compagni nerazzurri.

L’ex capitano dell’Inter, che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 26 maggio, ha iniziato a lavorare al Camp des Loges di Saint-Germain-en-Laye giovedì scorso entrando progressivamente in gruppo e, con ogni probabilità, sarà tra i grandi protagonisti della sfida che sabato vedrà opposto il PSG allo in un match valido per la quinta giornata di .

Da questo punto di vista, un indizio importante potrebbe averlo dato proprio il club transalpino attraverso il suo profilo Twitter. Nel pubblicizzare la prossima sfida, ha posta un’immagine di Icardi accompagnata dal commento: “Un incontro per assistere alla prima”.

🔜 T̷r̷ê̷v̷e̷ ̷i̷n̷t̷e̷r̷n̷a̷t̷i̷o̷n̷a̷l̷e̷

🎟 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐜



Une rencontre pour assister à des premières 😏 #PSGRCSA — (@PSG_inside) September 10, 2019

A favorire il bomber argentino la non perfetta condizione di alcuni tra i suoi compagni di reparto: Mbappé e Cavani sono attualmente ai box (l’ex potrebbe al limite tornare tra i convocati) e Tuchel ha quindi bisogno di un attaccante pronto che guidi il suo reparto avanzato.

Con Icardi si potrebbe rivedere al Parco dei Principi anche Neymar. L’infortunio è ormai alle spalle e lo dimostra anche il goal recentemente segnato contro la .