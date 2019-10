Ibrahimovic, serata da dimenticare: gestaccio ai tifosi del Los Angeles FC

Al termine del derby che ha segnato l'eliminazione dei Galaxy, Ibrahimovic ha 'sfidato' alcuni tifosi del LAFC: si è afferrato le parti intime.

Fine della corsa: i Galaxy perdono per 5-3 nel derby di Los Angeles e devono dire addio al sogno di conquistare la . E dunque potrebbe essersi chiusa nel peggiore dei modi l'avventura americana di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto. Anche per un brutto episodio avvenuto nel post partita.

Segui i playoff di MLS in diretta streaming su DAZN

Al termine del match, perso per 5-3 nonostante un suo goal, lo svedese ha perso le staffe: durante l'uscita dal campo ha battibeccato con alcuni tifosi del , che lo stavano irridendo per la sconfitta, reagendo a muso duro e afferrandosi le parti intime in segno di sfida.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g — Pablo Maurer (@MLSist) October 25, 2019

Un gestaccio che ha fatto immediatamente il giro del mondo, nonostante Ibrahimovic non sia nuovo a episodi del genere: celeberrimo ancor oggi è il gestaccio rivolto alla Curva Nord dell' dopo una rete realizzata alla nel maggio del 2009.

Quello di questa notte, però, ha un significato ulteriore: potrebbe rappresentare l'ultima immagine su un terreno di gioco della MLS di Ibrahimovic, il cui contratto con i Galaxy scade a dicembre. Dal all'Inter, in Europa e in particolare in si continua a parlare dello svedese. Lo rivedremo in ?