Ibrahimovic torna in Nazionale? Andersson: "Martedì lo saprete"

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, spiega: “Il mio cervello sta andando a tutta velocità, sta studiando tutte le variabili”.

Per Zlatan Ibrahimovic il tempo non sembra passare mai. Il fuoriclasse svedese infatti, non solo a 39 anni è ancora uno dei trascinatori del Milan, nonché uno dei giocatori più decisivi dell’intera Serie A, ma sembra anche pronto a riprendere un discorso interrotto cinque anni fa dopo Euro 2016: quello con la sua.

Negli ultimi giorni infatti, in Svezia hanno preso sempre più vigore le voci di un suo imminente ritorno, ma ‘Footboldirekt’ ha addirittura annunciato che Ibra farà parte del gruppo dei convocati per le prossime tra gare in programma a marzo contro Georgia, Kosovo (due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali) ed Estonia (amichevole).

Ibrahimovic quindi potrebbe essere nuovamente l’uomo di punta di una squadra che tra l’altro a partire da giugno sarà una delle protagoniste dei Campionati Europei ed il commissario tecnico svedese, Janne Andersson, pur non sbilanciandosi su tale ipotesi, non l’ha nemmeno esclusa.

Parlando a 'Sportbladet' infatti, ha commentato le voci legate ad una possibile convocazione di Ibrahimovic.

“Non ho commenti da fare, non stileremo la lista dei convocati fino a martedì. Ci sono delle speculazioni, ma non è una novità, è già accaduto in passato. Mancano ancora diversi giorni prima delle convocazioni e vedremo cosa succederà. Se Ibrahimovic è stato già allertato? Io non parlo mai prima delle convocazioni”.

Ibrahimovic, già a novembre, ha aperto ad un suo ritorno in Nazionale.

“Da allora ci siamo sentiti. Il mio cervello adesso sta andando a tutta velocità, sta studiando tutte le possibili variabili prima delle convocazioni. Abbiamo diversi giocatori infortunati e nella mia testa sta succedendo di tutto. C’è molto da pensare in questo momento e martedì vedremo come andranno le cose”.

L’attaccante del Milan è attualmente fermo per infortunio.