Ibrahimovic e Mihajlovic a Sanremo: "Zlatan mi invidia perchè ho vinto la Champions"

Un incidente in autostrada fa arrivare Ibra in ritardo a Sanremo, poi il duetto con Mihajlovic: battute, aneddoti e 'Io vagabondo' dei Nomadi.

La seconda serata di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, si è rivelata ricca di colpi di scena. Stavolta nulla di preparato, perchè il fuoriclasse del Milan non poteva prevedere ciò che sarebbe successo.

Arrivo in ritardo all'Ariston per colpa di un incidente stradale sulla A10, che ha impedito ad Ibra di presenziare nell'orario stabilito alla diretta Rai al fianco di Amadeus.

"C'era un incidente in autostrada - ha raccontato l'attaccante un volta salito sul palco - dopo 3 ore ho detto all'autista: fammi scendere. Ho trovato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo, per fortuna era un milanista. Ho ancora un po' fretta. Ho anche il video. Ho fatto 60 chilometri con lui in moto".

L'entrata in scena di Ibrahimovic, dunque, è stata posticipata di circa 2 ore: un fuoriprogramma recuperato con gli interessi, perchè una volta superato l'intoppo Zlatan ha anche duettato con l'amico Sinisa Mihajlovic. Prima tra siparietti, ricordi e aneddoti, poi intonando 'Io vagabondo' dei Nomadi.

Il rossonero e l'allenatore del Bologna hanno ripercorso il loro rapporto d'amicizia, iniziato ai tempi dell'Inter dopo confronti accesi sul prato verde da avversari.

"E' iniziata con una testata in Juve-Inter - ha ricordato il serbo - Era così arrabbiato che mi dette una testata e venne espulso. Quando è venuto in nerazzurro volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così".

"Era sempre il primo ad arrivare all'allenamento - ha detto lo scandinavo dell'amico - si allenava in palestra, era più 'gonfio' di noi calciatori. Lui tirava le punizioni come noi tiriamo i rigori, o meglio come i miei vecchi rigori...".

Poi la simpatica frecciata di Sinisa.

"Zlatan mi invidia perchè io ho vinto la Champions e lui no.. Lui l'ha giocata, io l'ho vinta". E Ibra: "C'è ancora tempo...". "L'avversario più forte affrontato? Mihajlovic, Paolo Maldini, che è sempre stato onesto. Poi Giorgio Chiellini, che mi stimola tanto".

Mihajlovic ha poi parlato della sua battaglia - vinta - contro la leucemia.