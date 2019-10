Ibrahimovic fa sognare i tifosi del Genoa: "Vengo a giocare, finalmente vinciamo lo Scudetto"

Sta spopolando in rete il videomessaggio di Ibrahimovic a un amico e nel quale lo svedese si offre in modo ironico al Genoa: "Vinciamo lo Scudetto".

Zlatan Ibrahimovic al ? Un sogno di mercato che lo svedese ha deciso di regalare ai tifosi rossoblù nel giorno del suo 38° compleanno. Ha infatti già fatto il giro del mondo in rete un video che l'attaccante ha destinato a un amico e nel quale ironicamente rivela di essere pronto a unirsi al Grifone.

“Ciao Ricky, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa. Finalmente vinciamo lo Scudetto eh”.

Una semplice frase accompagnata da un grande sorriso, con Ibrahimovic che in questo modo per qualche ora è riuscito a regalare un piccolo sogno ai tifosi del Genoa, alle prese con un inizio di campionato complicato.

Difficile così come un reale ritorno di Ibrahimovic in , dato che al momento il principale obiettivo dello svedese per il futuro è quello di dare la caccia al titolo della con i suoi Los Angeles Galaxy.