Il messaggio di Ibrahimovic: "Io finito? Mi sto solo riscaldando"

Un guerriero. Zlatan Ibrahimovic conferma tutta la propria tenacia e, in un messaggio social, assicura come sui campi di calcio lo svedese sarà ancora protagonista.

L'attaccante del allontana l'ipotesi del ritiro e, via Instagram, fornisce indizi sul futuro.

"Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci".

"Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito".