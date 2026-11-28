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Hoffenheim-Augsburg: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 29 nov 2026 - 11:30 SNP Arena

Il TSG Hoffenheim ospita l'Augsburg in Bundesliga. Si gioca alla SNP Arena di Sinsheim.

L'Hoffenheim arriva con la spinta del successo europeo. In Europa League la squadra allenata da Christian Ilzer ha battuto lo Sturm Graz 3-1 nell'ultima partita.

In campionato, invece, le cose sono andate meno bene: è arrivata una sconfitta per 0-1 contro l'Eintracht Francoforte. L'Hoffenheim è undicesimo.

L'Augsburg arriva dopo una vittoria: nell'ultima partita ha battuto il Mainz 05 per 3-1. In precedenza aveva perso 2-5 in casa del RB Lipsia.

Gli ospiti sono decimi, una posizione davanti ai padroni di casa. All'Augsburg mancherà però in panchina l'allenatore Manuel Baum, squalificato.

Di seguito vi spieghiamo dove seguire la sfida.

I temi della settimana: cos'è successo a Hoffenheim e Augsburg?

L'Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha battuto lo Sturm Graz 3-1. Prima aveva perso 0-1 contro l'Eintracht Francoforte e 0-2 contro il Werder Brema. In totale ha segnato sei goal e ne ha subiti sei.

Anche l'Augsburg ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima partita ha battuto il Mainz 05 per 3-1, mentre in Coppa di Germania si è imposto 4-2 in casa del Sonnenhof Großaspach. In campionato ha perso 2-5 contro il RB Lipsia. Il bilancio è di undici goal segnati e undici subiti.

Hoffenheim-Augsburg: formazioni

Hoffenheim-Augsburg: stato di forma

Hoffenheim-Augsburg: precedenti

Hoffenheim-Augsburg: classifica