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Hoffenheim-Augsburg: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 29 nov 2026 - 11:30 SNP Arena

Il TSG Hoffenheim ospita l'Augsburg in Bundesliga. Si gioca alla SNP Arena di Sinsheim.

L'Hoffenheim arriva con la spinta del successo europeo. In Europa League, la squadra allenata da Christian Ilzer ha battuto lo Sturm Graz 3-1 nell'ultima partita.

In campionato, invece, l'ultima gara è andata meno bene: contro l'Eintracht Francoforte è arrivata una sconfitta per 0-1. L'Hoffenheim è all'11° posto.

L'Augsburg arriva da una vittoria: nell'ultima partita ha battuto il Mainz 05 per 3-1. In precedenza aveva perso 5-2 sul campo del RB Lipsia.

Gli ospiti sono al 10° posto, una posizione davanti ai padroni di casa. Sulla panchina dell'Augsburg mancherà però l'allenatore Manuel Baum, squalificato.

Di seguito vi spieghiamo dove seguire la sfida.

I temi della settimana: cos'è successo a Hoffenheim e Augsburg?

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l'Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima gara il TSG ha battuto lo Sturm Graz 3-1. Prima aveva perso 0-1 contro l'Eintracht Francoforte e 0-2 contro il Werder Brema. In totale, l'Hoffenheim ha segnato sei goal e ne ha subiti sei.

Anche l'Augsburg ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima partita ha battuto il Mainz 05 per 3-1, mentre in Coppa di Germania si è imposto per 4-2 sul campo del Sonnenhof Großaspach. In campionato ha perso 5-2 contro il RB Lipsia. Il bilancio è di undici goal segnati e undici subiti.

Hoffenheim-Augsburg: formazioni

Hoffenheim-Augsburg: stato di forma

Hoffenheim-Augsburg: precedenti

Hoffenheim-Augsburg: classifiche