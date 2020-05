Higuain: "Il 90% dei giocatori non avrebbe lasciato il Real per il Napoli"

Gonzalo Higuain torna sul suo trasferimento dal Real Madrid al Napoli nel 2013: "Volevo crescere come giocatore e come persona".

Quello tornato dall' è un Higuain rigenerato totalmente: al centro d'allenamento della Continassa si è presentato in ottima forma e con un chilo in meno rispetto al peso fatto segnare prima del lockdown a marzo.

Quasi una sorta di nuovo acquisto per la che potrà contare sul suo apporto per l'eventuale sprint finale della stagione che si preannuncia infuocato: un modo per distrarsi e non pensare troppo al futuro, solo uno dei temi toccati nell'intervista rilasciata a 'TyC Sports'.

'El Pipita' ha ripercorso i momenti del famoso sbarco a avvenuto nell'estate 2013, ancora oggi ricordata come un periodo di svolta dai tifosi partenopei: De Laurentiis se lo assicurò per 40 milioni (comprensivi di bonus), smentendo chi credeva che fosse impossibile il trasferimento da un club di portata mondiale come il .

"Il 90% dei giocatori non sarebbe andato al Napoli dal Real Madrid. Io però volevo dimostrare a tutti che la decisione presa non era sbagliata. Era una scommessa molto grande, volevo crescere e reinventarmi come giocatore e persona. Ero convinto".

I tre anni trascorsi a Napoli da Higuain restano impressi nella mente per gli straordinari traguardi personali ottenuti: su tutti, i 36 goal realizzati nel campionato 2015/16 che tutt'oggi rappresentano un record per i massimi tornei a girone unico.