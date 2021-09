Heurtaux cerca squadra: "Italia, mi piacerebbe tornare"

Si sta allenando da solo a Palermo, in attesa di trovare un nuovo team: è svincolato e cura da anni i suoi interessi, senza agenti.

In passato era stato vicino alle grandi di Italia e dell'estero. Il Milan, ad esempio, si era interessato a lui. Alla fine, però. Thomas Heurtaux era rimasto all'Udinese fino al 2017, approdando al Verona per una stagione e perdendo il treno per una big. Ora è svincolato.

Classe 1988, Heurtaux ha giocato in Turchia dopo l'unica annata veneta, tornando in Italia per vestire la casacca della Salernitana, in Serie B. Da qui, poche opportunità di prestigio e l'addio per giocare in Slovacchia, nel Pohronie, lasciato pochi mesi fa.

Senza squadra, Heurtaux, che ha all'attivo 120 presenze in Serie A e e più di 300 in carriera, si allena insieme ad un preparatore atletico in Sicilia, in quel di Palermo, per rimanere in forma. E' insieme alla famiglia, in attesa di una chiamata da parte di un club italiano o francese, patria da cui manca da un decennio.

A 'gianlucadimarzio.com', Hertaux ha raccontato il suo momento:

"Sono svincolato, ma mi sento pronto per una nuova avventura. Mi sono arrivate tante offerte, quasi tutte dall’est europeo. Ma anche Sudafrica e India, ma stando bene ho altre ambizioni. Mi piacerebbe tornare in Italia ma anche scoprire altri campionati così come tornare in Francia".

Tra l'altro Heurtaux deciderà da solo il suo futuro:

"Sono due anni che curo da solo i miei interessi dopo essere stato deluso da agenti sportivi che hanno tutelato in passato le società e non me come calciatore. Sono consapevole che questa cosa non mi aiuti per trovare una squadra, quindi valuto la possibilità di affidarmi ad una persona seria".

Dalle nazionali giovanili francesi alla Serie A, dall'Europa League con la maglia dell'Udinese alla speranza di trovare ancora una volta, dopo bianconeri, Verona e Salernitana, una squadra italiana: Heurtaux aspetta la giusta chiamata.