Hazard fa sperare il Chelsea: "Rinnova il contratto!", "Dov'è la penna?"

Resterà al o si trasferirà al ? Il futuro di Eden Hazard è ancora un'incognita. E intanto, in attesa di diventare sicuro protagonista delle prime pagine estive, il fuoriclasse belga fa sperare i Blues.

La scena si è registrata durante la cerimonia andata in scena questa sera a Londra, nella quale Hazard è stato premiato miglior giocatore dell'anno del Chelsea. Dalla folla si è levata l'implorazione, più che la richiesta, di rinnovare con il Chelsea:

E Hazard, a sorpresa, è stato al gioco:

Someone in the crowd: [Eden] sign the contract



Hazard: where’s the pen



