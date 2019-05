Chelsea, Hazard vicino all'addio: gli chiedono di restare, lui scuote la testa

Eden Hazard sta per lasciare il Chelsea: dei tifosi gli hanno chiesto di restare e ha scosso la testa in segno negativo. il Real Madrid lo attende.

Si appresta a chiudersi dopo sette stagioni più che positive l'avventura di Eden Hazard al : tante, forse troppe voci su un addio del campione belga al termine della stagione, confermate addirittura dal diretto interessato.

Fermato in auto da alcuni tifosi dei 'Blues' che gli chiedevano di rimanere a Londra, l'ex non sembra dare speranze a tal proposito, con un gesto che vale più di mille parole.

Fans told Eden Hazard "Stay at Chelsea" and he shook his head 👀



(via @shazyrinor) pic.twitter.com/A221qpacLe — Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2019

Nel video pubblicato da 'Bleacher Report', Hazard ha scosso la testa in segno di 'no' abbozzando un sorriso, per poi andare via tra le urla ironiche dei suoi fan.

Ad aspettarlo ci sarebbe il del suo idolo d'infanzia Zinedine Zidane: il ritorno di 'Zizou' in panchina potrebbe aver svolto un ruolo decisivo nel convincimento dell'attaccante 28enne, ormai pronto al grandissimo passo per cercare di conquistare la desiderata .