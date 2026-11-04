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Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

La partita tra Hapoel Beer Sheva e OFI Creta inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

L'Hapoel Beer Sheva arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 0-4 contro il Royale Union Saint-Gilloise. In precedenza, la squadra aveva perso 1-2 contro l'AZ Alkmaar e pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria. In totale, il Beer Sheva ha segnato cinque goal e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, l'OFI Creta ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi. Nell'ultima gara, il club ha vinto 1-0 in casa del Panetolikos in Super League. Prima erano arrivate una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League e una per 3-4 contro il Kalamata. In questo periodo, l'OFI ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: formazioni

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Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: bilancio degli scontri diretti

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: le classifiche