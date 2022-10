Handanovic uomo spogliatoio, Onana titolare: prende corpo il futuro dell'Inter

L'indisponibilità di Handanovic porta Onana ad acquistare confidenza e continuità. Inzaghi: "Samir parte comunque con noi a Firenze".

André Onana sarà titolare anche a Firenze. Il portiere camerunense, arrivato all'Inter in estate, verrà nuovamente schierato da Simone Inzaghi tra i pali nerazzurri in vista dell'incontro dell'undicesima giornata di Serie A. Samir Handanovic, infatti, non è a disposizione.

Lo sloveno non ha recuperato dal problema al dito e non potrà essere impiegato in Fiorentina-Inter, ma viaggerà comunque con la squadra a Firenze per dare il suo contributo da capitano e uomo spogliatoio in una sfida fondamentale per continuare a macinare punti e rimanere sulla scia di Napoli, Milan e Atalanta.

Onana è stato schierato titolare nelle sfide che hanno rappresentato la svolta dell'Inter dopo un avvio decisamente altalenante: contro il Barcellona in Champions e nei match di campionato contro Sassuolo e Salernitana. Sicuro, applaudito dai tifosi nerazzurri a San Siro e sui social.

Handanovic non ha recuperato, ma anche davanti ad una piena disponibilità probabilmente sarebbe rimasto in panchina anche a Firenze. Onana sta trovando continuità e sempre maggiore confidenza con il mondo Inter, in un momento che potrebbe risolvere definitivamente l'alternanza tra i due portieri.

Acquistato per essere il futuro dell'Inter, Onana sembra già essere il presente, che difficilmente abbandonerà il posto da cui al termine della stagione, specialmente nelle gare più importanti. Certo, le gare ravvicinate e un calendario fitto non terranno definitivamente Handanovic fuori, ma la sensazione è che gara dopo gara il suo ruolo da titolare sia ormai stato superato.

"Handanovic non è disponibile per Firenze, ma partirà con noi come fatto con la Salernitana. Viaggerà con la squadra e ci darà una mano, all'occorrenza ci sarà Cordaz" ha evidenziato Simone Inzaghi ai canali ufficiali dell'Inter alla vigilia della sfida a casa Fiorentina.

Il presente dell'Inter sta plasmando il futuro dei prossimi mesi e chissà, anche del 2023/2024 in caso di rinnovo da parte di Handanovic: Onana titolare indiscusso e bandiera nerazzurra a fare da chioccia al compagno di reparto. Uomo spogliatoio, consigliere. Con ancora qualcosa da dire, ma in seconda linea o all'occorrenza.