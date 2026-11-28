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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

Renate e Folgore Caratese si affrontano nel Girone A di Serie C, in una sfida tra due squadre che vivono la parte bassa della classifica. Al momento non sono disponibili le informazioni su stadio e città della gara.

Il Renate occupa il diciottesimo posto e arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l'Union Brescia. Un risultato che interrompe la serie positiva costruita nelle settimane precedenti, con il 3-3 contro il Desenzano e le vittorie su Pergolettese e Carpi.

La Folgore Caratese è diciannovesima, appena un gradino sotto. I lombardi hanno battuto l'Arzignano Valchiampo per 2-1 nell'ultimo turno, un successo che mancava da tempo e che dà fiducia a un gruppo in cerca di punti salvezza.

Il Renate ha dimostrato di sapere segnare, con tredici reti nelle ultime cinque gare, ma ha anche concesso parecchio dietro. Contro un avversario in fiducia, la difesa sarà chiamata a una prova di maggiore tenuta.

Per la Folgore la vittoria sull'Arzignano può diventare un punto di partenza. La squadra ha pareggiato contro Cittadella e Carpi prima di ritrovare i tre punti, e ora cerca continuità lontano dal proprio campo.

Di seguito trovate tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e stato di forma delle due squadre.

Notizie sulle squadre

Per il Renate non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni e squalifiche.

La situazione è identica per la Folgore Caratese, senza comunicazioni su indisponibili o formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Renate ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, più precisamente due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è il 2-1 subito contro l'Union Brescia, mentre il 3-3 contro il Desenzano e il 5-0 al Carpi raccontano una squadra capace di segnare molto. In totale i nerazzurri hanno realizzato tredici reti e ne hanno subite dieci.

La Folgore Caratese ha invece una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare? No: il bilancio è di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è il 2-1 sull'Arzignano Valchiampo, preceduto dal 2-2 con il Cittadella e dallo 0-0 con il Carpi. Pesa il 4-0 incassato dall'Union Brescia il primo novembre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Renate e Folgore Caratese nelle informazioni a disposizione. Per questo motivo non è possibile riportare un bilancio degli scontri diretti.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Renate occupa il diciottesimo posto, mentre la Folgore Caratese segue al diciannovesimo.