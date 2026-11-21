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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 06:30

Pro Vercelli e Novara si affrontano nel Girone A di Serie C in un derby piemontese che vale punti preziosi per entrambe le squadre. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica simili e motivazioni forti.

La Pro Vercelli occupa l'undicesimo posto e arriva da un pareggio per 0-0 contro la Pergolettese nell'ultimo turno. I bianche casacche hanno però dimostrato solidità nelle settimane precedenti, con vittorie convincenti contro Dolomiti Bellunesi e Ospitaletto.

Il Novara è quattordicesimo e fatica a trovare continuità. I piemontesi hanno perso 2-0 contro il Treviso nell'ultimo match e cercano una reazione dopo un periodo altalenante in campionato.

Il dato che pesa di più sul Novara arriva dai precedenti recenti: nell'ottobre 2026 la Pro Vercelli ha inflitto ai granata una pesante sconfitta per 5-0. Un risultato che lascia il segno e che il Novara vorrà cancellare.

Per la Pro Vercelli, invece, giocare in casa rappresenta un'occasione concreta per avvicinarsi alla zona playoff e mettere ulteriore distanza dalle squadre in difficoltà.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pro Vercelli - Novara in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Pro Vercelli non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte Novara la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena rese note dallo staff tecnico.

Stato di forma

La Pro Vercelli ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, per un totale di nove gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro la Pergolettese, mentre la vittoria più netta del periodo è stata il 4-2 contro i Dolomiti Bellunesi. I bianche casacche hanno perso solo contro il Lecco in questo arco di gare, con un pesante 5-0 subito in trasferta.

Il Novara arriva all'appuntamento con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con cinque reti segnate e cinque subite. I granata hanno perso 2-0 contro il Treviso nell'ultimo turno e non riescono a trovare continuità di risultati. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 1-0 contro il Desenzano.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la Pro Vercelli si impose per 1-0 in casa in Serie C. Considerando i cinque scontri diretti disponibili, la Pro Vercelli ha vinto tre volte, il Novara una volta, con un pareggio. L'unica vittoria del Novara nei precedenti è arrivata nel settembre 2025, quando i granata si imposero per 1-0 in casa.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Pro Vercelli occupa attualmente l'undicesimo posto, mentre il Novara si trova in quattordicesima posizione.