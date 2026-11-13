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Serie C - Game Week 14 14 nov 2026 - 11:30

Lumezzane-Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Lumezzane e Trento si affrontano nel Girone A di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da otto posizioni in classifica ma accomunate dalla voglia di muovere punti in un campionato equilibrato.

Il Lumezzane arriva a questo appuntamento in un momento di difficoltà. I bresciani hanno raccolto solo un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque giornate, con due sconfitte consecutive che hanno frenato le ambizioni di risalita. La squadra cerca continuità davanti al proprio pubblico.

Il Trento, terzo in classifica, è invece la formazione più in forma del girone in questo periodo. I veneti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, collezionando un solo pareggio e nessuna sconfitta in questo lasso di tempo.

La striscia positiva del Trento parla da sola: quattro vittorie consecutive prima del pareggio con l'Ospitaletto, con successi esterni contro Juventus Next Gen, Dolomiti Bellunesi e Folgore Caratese. La squadra viaggia con grande fiducia.

Per il Lumezzane, invece, è il momento di invertire una tendenza preoccupante. Due sconfitte nelle ultime tre uscite in campionato rendono questo match un crocevia importante per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lumezzane-Trento in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Lumezzane non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Trento la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Lumezzane ha raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con un solo successo nelle ultime quattro uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 0-1 in casa dell'Alcione Milano, preceduta dal pareggio per 1-1 contro l'Arzignano Valchiampo. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sei, con un rendimento difensivo che ha mostrato lacune evidenti.

Il Trento presenta invece un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro l'AlbinoLeffe, mentre in precedenza i veneti avevano pareggiato 0-0 con l'Ospitaletto e battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e il Dolomiti Bellunesi per 3-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, a conferma di una fase difensiva solida.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 28 febbraio 2026, quando Trento e Lumezzane hanno pareggiato per 1-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento, con due vittorie contro zero del Lumezzane e tre pareggi a completare il quadro; i veneti hanno segnato sette reti complessive contro le tre dei bresciani in questi incroci.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la terza posizione mentre il Lumezzane si trova all'undicesimo posto.