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Serie C
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Guarda Lumezzane contro Trento in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Lumezzane vs Trento
Lumezzane
Trento
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Lumezzane e Trento, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Lumezzane-Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Lumezzane e Trento si affrontano nel Girone A di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da otto posizioni in classifica ma accomunate dalla voglia di muovere punti in un campionato equilibrato.

Il Lumezzane arriva a questo appuntamento in un momento di difficoltà. I bresciani hanno raccolto solo un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque giornate, con due sconfitte consecutive che hanno frenato le ambizioni di risalita. La squadra cerca continuità davanti al proprio pubblico.

Il Trento, terzo in classifica, è invece la formazione più in forma del girone in questo periodo. I veneti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, collezionando un solo pareggio e nessuna sconfitta in questo lasso di tempo.

La striscia positiva del Trento parla da sola: quattro vittorie consecutive prima del pareggio con l'Ospitaletto, con successi esterni contro Juventus Next Gen, Dolomiti Bellunesi e Folgore Caratese. La squadra viaggia con grande fiducia.

Per il Lumezzane, invece, è il momento di invertire una tendenza preoccupante. Due sconfitte nelle ultime tre uscite in campionato rendono questo match un crocevia importante per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lumezzane-Trento in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Lumezzane non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte del Trento la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

LUM

LUM - Forma

JNG
D0-0
CAP
S3-1
PGT
S2-1
ARZ
D1-1
ALC
V0-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TRE

TRE - Forma

FRC
V1-0
DBE
V0-3
JNG
V2-1
OSP
D0-0
ALB
V2-1
Gol segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Lumezzane ha raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con un solo successo nelle ultime quattro uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 0-1 in casa dell'Alcione Milano, preceduta dal pareggio per 1-1 contro l'Arzignano Valchiampo. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sei, con un rendimento difensivo che ha mostrato lacune evidenti.

Il Trento presenta invece un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro l'AlbinoLeffe, mentre in precedenza i veneti avevano pareggiato 0-0 con l'Ospitaletto e battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e il Dolomiti Bellunesi per 3-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, a conferma di una fase difensiva solida.

Precedenti

Testa a testa

LumezzanePareggioTrento
0
3
2
Serie C
Trento badge
Trento
TRE
1
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
Trento badge
Trento
TRE
1
FIN
Serie C
Trento badge
Trento
TRE
2
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
2
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
Trento badge
Trento
TRE
2
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
Trento badge
Trento
TRE
2
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 28 febbraio 2026, quando Trento e Lumezzane hanno pareggiato per 1-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento, con due vittorie contro zero del Lumezzane e tre pareggi a completare il quadro; i veneti hanno segnato sette reti complessive contro le tre dei bresciani in questi incroci.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la terza posizione mentre il Lumezzane si trova all'undicesimo posto.

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