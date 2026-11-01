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Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

Lumezzane-Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Lumezzane ospita l'Arzignano Valchiampo nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo molto diversi e obiettivi stagionali distanti.

I rossoblù di casa attraversano un momento difficile. Nelle ultime uscite di campionato hanno perso contro la Pergolettese per 2-1 e subito una sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi, raccogliendo soltanto un pareggio a reti inviolate contro la Juventus Next Gen. La continuità di risultati resta il problema principale per una squadra che fatica a costruire serie positive.

L'Arzignano Valchiampo si presenta invece con il vento in poppa. I giallocelesti hanno battuto il Novara per 2-0 nell'ultima giornata, un successo che consolida la loro posizione nella parte alta del girone. Nelle ultime cinque partite considerate hanno vinto tre volte, con una sola sconfitta all'attivo contro il Cittadella.

In classifica le due squadre raccontano realtà opposte: il Lumezzane si trova nella parte bassa del girone e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre l'Arzignano occupa la quarta posizione e punta a restare agganciato alle prime della classe.

Una partita con motivazioni asimmetriche, dove gli ospiti partono favoriti per forma e classifica ma il Lumezzane avrà il pubblico di casa dalla propria parte. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Lumezzane non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Arzignano Valchiampo la situazione è analoga: non si registrano comunicazioni ufficiali su indisponibili o diffidati. Le probabili formazioni saranno rese note nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Lumezzane presenta un ruolino di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite considerate. I rossoblù hanno perso 2-1 contro la Pergolettese nell'ultima giornata di Serie C, dopo aver subito una sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi. Il solo risultato positivo in campionato è il pareggio per 0-0 contro la Juventus Next Gen, mentre la vittoria più recente risale al 3-2 contro l'AlbinoLeffe. Nelle cinque gare la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

L'Arzignano Valchiampo mostra un andamento di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallocelesti hanno battuto il Novara per 2-0 nell'ultima giornata, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Cittadella. In precedenza avevano vinto per 2-1 contro la Juventus Next Gen e per 3-0 in casa dell'AC Carpi. Complessivamente nelle cinque gare la squadra ha realizzato otto reti e ne ha incassate tre.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due formazioni risale al 3 marzo 2026, quando l'Arzignano Valchiampo vinse in casa del Lumezzane per 0-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è di due vittorie per il Lumezzane, una per l'Arzignano Valchiampo e due pareggi, con i rossoblù che hanno segnato sei reti complessive contro le sette degli ospiti.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Lumezzane occupa la dodicesima posizione, nella parte bassa della graduatoria dove ogni punto pesa in ottica salvezza. L'Arzignano Valchiampo si trova invece al quarto posto, in piena zona playoff, e punta a restare agganciato alle prime della classe.