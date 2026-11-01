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Serie C
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Guarda Lumezzane contro Arzignano Valchiampo in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Lumezzane vs Arzignano Valchiampo
Lumezzane
Arzignano Valchiampo
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Lumezzane e Arzignano Valchiampo, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Lumezzane-Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Lumezzane ospita l'Arzignano Valchiampo nel Girone A di Serie C, una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo molto diversi e obiettivi stagionali distanti.

I rossoblù di casa attraversano un momento difficile. Nelle ultime uscite di campionato hanno perso contro la Pergolettese per 2-1 e subito una sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi, raccogliendo soltanto un pareggio a reti inviolate contro la Juventus Next Gen. La continuità di risultati resta il problema principale per una squadra che fatica a costruire serie positive.

L'Arzignano Valchiampo si presenta invece con il vento in poppa. I giallocelesti hanno battuto il Novara per 2-0 nell'ultima giornata, un successo che consolida la loro posizione nella parte alta del girone. Nelle ultime cinque partite considerate hanno vinto tre volte, con una sola sconfitta all'attivo contro il Cittadella.

In classifica le due squadre raccontano realtà opposte: il Lumezzane si trova nella parte bassa del girone e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre l'Arzignano occupa la quarta posizione e punta a restare agganciato alle prime della classe.

Una partita con motivazioni asimmetriche, dove gli ospiti partono favoriti per forma e classifica ma il Lumezzane avrà il pubblico di casa dalla propria parte. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Lumezzane non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno integrati a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Arzignano Valchiampo la situazione è analoga: non si registrano comunicazioni ufficiali su indisponibili o diffidati. Le probabili formazioni saranno rese note nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

LUM

LUM - Forma

INT
S2-0
ALB
V3-2
JNG
D0-0
CAP
S3-1
PGT
S2-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARZ

ARZ - Forma

CAP
V0-3
PGT
D2-2
JNG
V2-1
CIT
S1-0
NOV
V2-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Lumezzane presenta un ruolino di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite considerate. I rossoblù hanno perso 2-1 contro la Pergolettese nell'ultima giornata di Serie C, dopo aver subito una sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi. Il solo risultato positivo in campionato è il pareggio per 0-0 contro la Juventus Next Gen, mentre la vittoria più recente risale al 3-2 contro l'AlbinoLeffe. Nelle cinque gare la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette.

L'Arzignano Valchiampo mostra un andamento di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallocelesti hanno battuto il Novara per 2-0 nell'ultima giornata, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Cittadella. In precedenza avevano vinto per 2-1 contro la Juventus Next Gen e per 3-0 in casa dell'AC Carpi. Complessivamente nelle cinque gare la squadra ha realizzato otto reti e ne ha incassate tre.

Precedenti

Testa a testa

LumezzanePareggioArzignano Valchiampo
1
3
1
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
FIN
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
3
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
3
FIN
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
0
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
2
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
2
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il precedente più recente tra le due formazioni risale al 3 marzo 2026, quando l'Arzignano Valchiampo vinse in casa del Lumezzane per 0-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è di due vittorie per il Lumezzane, una per l'Arzignano Valchiampo e due pareggi, con i rossoblù che hanno segnato sei reti complessive contro le sette degli ospiti.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
3
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
116231611+520
V
S
V
D
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
9
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
10
LeccoLeccoLEC
113531411+314
D
V
D
D
S
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
113351216-412
S
S
D
V
S
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
111461117-67
D
S
S
S
V
20
RenateRenateREN
11056916-75
D
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C il Lumezzane occupa la dodicesima posizione, nella parte bassa della graduatoria dove ogni punto pesa in ottica salvezza. L'Arzignano Valchiampo si trova invece al quarto posto, in piena zona playoff, e punta a restare agganciato alle prime della classe.

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