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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Il Cittadella ospita la Pro Vercelli in una sfida del Girone A di Serie C. Le due squadre arrivano all'appuntamento da strade diverse, con i padroni di casa in zona alta e gli ospiti a metà classifica.

Il Cittadella occupa il terzo posto, ma l'ultimo periodo ha frenato la corsa. Il ko per 1-0 contro il Trento, arrivato il 20 novembre, ha interrotto una serie di risultati poco brillanti.

In casa, la squadra veneta cerca una risposta immediata. Nelle ultime cinque gare ha raccolto una sola vittoria, l'1-0 sul Treviso, e due pareggi.

La Pro Vercelli è undicesima e si presenta con un dato solido: nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è l'1-1 con il Novara del 22 novembre.

Gli ospiti hanno trovato anche il successo per 4-2 sul Dolomiti Bellunesi. Il rendimento fuori casa sarà il test per capire quanto questa continuità sia concreta.

I precedenti, almeno nel campione disponibile, sorridono al Cittadella. Resta da capire se la Pro Vercelli saprà cambiare la tendenza.

Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Cittadella non sono al momento disponibili informazioni su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Anche l'allenatore non risulta indicato nei dati ufficiali.

Lo stesso vale per la Pro Vercelli: nessun dato confermato su indisponibili, squalificati o undici iniziale. Gli aggiornamenti saranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Cittadella ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con quattro gol segnati e cinque subiti. L'ultima gara è stata la sconfitta per 1-0 contro il Trento. Prima c'erano stati il 2-2 con la Folgore Caratese e lo 0-0 con il Giana Erminio, mentre l'unico successo è l'1-0 sul Treviso.

La Pro Vercelli ha vinto due volte e pareggiato tre, senza perdere, con otto reti fatte e cinque incassate. Nell'ultimo turno ha chiuso sull'1-1 contro il Novara. Il 4-2 sul Dolomiti Bellunesi è il risultato più largo del periodo, mentre il pareggio 0-0 con la Pergolettese è l'unica gara senza gol.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 7 marzo 2026, quando in Serie C il Cittadella ha vinto 2-0 sul campo della Pro Vercelli. Nelle cinque sfide disponibili il Cittadella ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, mentre la Pro Vercelli non ha mai vinto. I gol sono 8 a 2 per i veneti.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Cittadella occupa il terzo posto, mentre la Pro Vercelli è all'undicesimo.