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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

AlbinoLeffe e Treviso si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre che arrivano da risultati molto diversi. Per chi cerca dove vedere la partita, in questa pagina trovi canale TV e opzioni di streaming.

L'AlbinoLeffe, nono in classifica, ha chiuso l'ultimo turno con un successo larghissimo: 6-1 sul campo del Desenzano. Un risultato che cancella la sconfitta per 1-2 contro l'Union Brescia e rilancia i seriani.

Il Treviso occupa il quinto posto e arriva dalla vittoria per 1-0 contro la Pergolettese. Il successo è arrivato dopo il 3-0 subito contro la Juventus Next Gen, una battuta d'arresto che i veneti hanno assorbito subito.

I padroni di casa devono dare continuità a una prestazione offensiva di grande peso. Una goleada in trasferta, però, non basta a fare classifica se non viene confermata.

Gli ospiti hanno alle spalle un cammino solido, con tre vittorie nelle ultime cinque gare. Il Treviso ha mostrato di saper vincere anche con il minimo scarto, come contro la Pergolettese.

Il divario in classifica è di quattro posizioni, e il Treviso guarda la sfida dall'alto. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per il Treviso, senza comunicazioni ufficiali su indisponibili o squalificati. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'AlbinoLeffe ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il 6-1 in casa del Desenzano, preceduto dal ko per 1-2 con l'Union Brescia e dalla sconfitta per 2-1 contro il Trento. Il 3-2 alla Pergolettese e lo 0-0 con il Renate completano il quadro. In cinque gare i seriani hanno segnato 12 reti e ne hanno subite 6.

Il Treviso conta tre vittorie e due sconfitte nello stesso arco. L'ultima gara è il successo per 1-0 sulla Pergolettese, dopo il 3-0 incassato dalla Juventus Next Gen. Nel periodo ci sono anche il 2-0 al Novara e il 2-1 alla Dolomiti Bellunesi, per un totale di sei reti segnate e quattro subite.

Precedenti

L'ultimo precedente nel dataset risale al 10 febbraio 2013, in Serie C: Treviso-AlbinoLeffe 2-1. Nelle cinque sfide elencate l'AlbinoLeffe ha vinto due volte, il Treviso una e due gare sono finite in pareggio. I gol complessivi sono 5 per l'AlbinoLeffe e 5 per il Treviso.

Classifica

Nel Girone A di Serie C l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione, mentre il Treviso è quinto.