Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

AC Carpi-Renate è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire il match tramite Sky Go, mentre chi preferisce lo streaming può accedere alla partita con il Pass Sport di NOW.

Come vedere AC Carpi vs Renate con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.



Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

AC Carpi e Renate si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che conta molto per entrambe le squadre, anche se per ragioni molto diverse. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento in momenti opposti della stagione, con la classifica che racconta storie ben distinte.

Il Carpi ha ritrovato slancio nelle ultime uscite. I biancorossi hanno battuto prima il Lumezzane per 3-1 e poi, nell'ultimo turno, hanno espugnato il campo dell'Alcione Milano per 2-1, portando a casa sei punti in due partite e risalendo posizioni in classifica.

Il Renate attraversa invece un momento di grande difficoltà. I nerazzurri non vincono da tempo e nelle ultime cinque gare di campionato hanno raccolto appena tre pareggi, cedendo il passo in due occasioni. La posizione in graduatoria è critica e la pressione cresce di settimana in settimana.

La squadra di casa arriva a questa partita con la fiducia di chi ha trovato continuità nei risultati. Due vittorie consecutive hanno cambiato l'umore nell'ambiente biancorosso e la voglia di consolidare la risalita è concreta.

Il Renate, al contrario, ha bisogno di punti per evitare di scivolare ulteriormente verso il fondo del girone. L'ultimo pareggio per 0-0 contro l'AlbinoLeffe ha fermato l'emorragia, ma non ha risolto i problemi strutturali di una squadra che fatica a trovare la via del gol.

Un confronto tra una squadra in ripresa e una in cerca di riscatto: l'equilibrio è tutto da costruire sul campo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AC Carpi non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né indicazioni sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Renate la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

L'AC Carpi presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi vengono da due successi consecutivi: prima il 3-1 contro il Lumezzane, poi il 2-1 in casa dell'Alcione Milano nell'ultimo turno. In precedenza la squadra aveva perso contro Pergolettese per 2-1, contro Pro Vercelli per 2-0 e contro Arzignano Valchiampo per 0-3. Complessivamente nelle cinque gare il Carpi ha segnato sette reti e ne ha subite sette.

Il Renate ha raccolto zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'AlbinoLeffe, mentre in precedenza i nerazzurri avevano perso per 2-1 contro la Juventus Next Gen. Da segnalare anche i pareggi per 2-2 contro la Giana Erminio e per 1-1 contro l'Ospitaletto. Nelle cinque partite considerate il Renate ha segnato quattro reti e ne ha concesse cinque.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra AC Carpi e Renate. Il confronto diretto tra le due squadre resta quindi da definire sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'AC Carpi occupa la tredicesima posizione mentre il Renate si trova al ventesimo posto. I biancorossi cercano di consolidarsi nella parte centrale della classifica, mentre i nerazzurri lottano per uscire dall'ultima posizione del girone.

NordVPN

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense). Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Come guardare sul grande schermo? Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.