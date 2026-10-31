Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoAC Carpi
team-logoRenate
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Guarda AC Carpi contro Renate in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

AC Carpi vs Renate
AC Carpi
Renate
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra AC Carpi e Renate, con orario di inizio e notizie sulle squadre

crest
Serie C - Game Week 12

AC Carpi-Renate è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire il match tramite Sky Go, mentre chi preferisce lo streaming può accedere alla partita con il Pass Sport di NOW.

NOW

NOW

Iscrizione!

Sky Sport

Sky Sport

Iscrizione!

Come vedere AC Carpi vs Renate con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

AC Carpi e Renate si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che conta molto per entrambe le squadre, anche se per ragioni molto diverse. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento in momenti opposti della stagione, con la classifica che racconta storie ben distinte.

Il Carpi ha ritrovato slancio nelle ultime uscite. I biancorossi hanno battuto prima il Lumezzane per 3-1 e poi, nell'ultimo turno, hanno espugnato il campo dell'Alcione Milano per 2-1, portando a casa sei punti in due partite e risalendo posizioni in classifica.

Il Renate attraversa invece un momento di grande difficoltà. I nerazzurri non vincono da tempo e nelle ultime cinque gare di campionato hanno raccolto appena tre pareggi, cedendo il passo in due occasioni. La posizione in graduatoria è critica e la pressione cresce di settimana in settimana.

La squadra di casa arriva a questa partita con la fiducia di chi ha trovato continuità nei risultati. Due vittorie consecutive hanno cambiato l'umore nell'ambiente biancorosso e la voglia di consolidare la risalita è concreta.

Il Renate, al contrario, ha bisogno di punti per evitare di scivolare ulteriormente verso il fondo del girone. L'ultimo pareggio per 0-0 contro l'AlbinoLeffe ha fermato l'emorragia, ma non ha risolto i problemi strutturali di una squadra che fatica a trovare la via del gol.

Un confronto tra una squadra in ripresa e una in cerca di riscatto: l'equilibrio è tutto da costruire sul campo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AC Carpi non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né indicazioni sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Renate la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

CAP

CAP - Forma

ARZ
S0-3
PRO
S2-0
PGT
S2-1
LUM
V3-1
ALC
V1-2
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
REN

REN - Forma

TRE
S0-1
OSP
D1-1
GIA
D2-2
JNG
S2-1
ALB
D0-0
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'AC Carpi presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi vengono da due successi consecutivi: prima il 3-1 contro il Lumezzane, poi il 2-1 in casa dell'Alcione Milano nell'ultimo turno. In precedenza la squadra aveva perso contro Pergolettese per 2-1, contro Pro Vercelli per 2-0 e contro Arzignano Valchiampo per 0-3. Complessivamente nelle cinque gare il Carpi ha segnato sette reti e ne ha subite sette.

Il Renate ha raccolto zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'AlbinoLeffe, mentre in precedenza i nerazzurri avevano perso per 2-1 contro la Juventus Next Gen. Da segnalare anche i pareggi per 2-2 contro la Giana Erminio e per 1-1 contro l'Ospitaletto. Nelle cinque partite considerate il Renate ha segnato quattro reti e ne ha concesse cinque.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra AC Carpi e Renate. Il confronto diretto tra le due squadre resta quindi da definire sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso.

Classifica

Grp. A

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
3
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
116231611+520
V
S
V
D
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622018+218
V
S
V
D
D
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
9
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
10
LeccoLeccoLEC
113531411+314
D
V
D
D
S
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
113351216-412
S
S
D
V
S
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551316-311
S
V
V
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
111461117-67
D
S
S
S
V
20
RenateRenateREN
11056916-75
D
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, l'AC Carpi occupa la tredicesima posizione mentre il Renate si trova al ventesimo posto. I biancorossi cercano di consolidarsi nella parte centrale della classifica, mentre i nerazzurri lottano per uscire dall'ultima posizione del girone.

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Come guardare sul grande schermo? Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
  • Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google