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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

L'AC Carpi ospita il Lecco in una gara del Girone A di Serie C. Si affrontano due squadre che arrivano al confronto con rendimenti molto diversi.

I biancorossi di casa occupano la quindicesima posizione e cercano continuità. Nelle ultime settimane hanno raccolto tre pareggi consecutivi, l'ultimo per 1-1 contro la Dolomiti Bellunesi.

Il Carpi ha un punto debole evidente: lo 0-5 subito dal Renate il primo novembre pesa ancora sul bilancio dei gol. Da allora la squadra ha però ritrovato solidità e non ha più perso.

Il Lecco guarda la classifica da una posizione migliore, la sesta. La squadra ospite non perde da cinque partite e ha battuto il Lumezzane per 1-0 nell'ultimo turno.

L'attacco lecchese ha funzionato bene, con il 4-0 alla Juventus Next Gen e il 4-0 in casa della Dolomiti Bellunesi. La difesa ha chiuso tre volte la porta nelle ultime cinque uscite.

Ecco tutte le informazioni su come seguire la sfida in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'AC Carpi non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, infortuni, squalifiche o probabile formazione.

La situazione è identica per il Lecco, senza indisponibili né formazione annunciati. Aggiornamenti su entrambe le squadre arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Carpi ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro la Dolomiti Bellunesi, che segue l'1-1 con la Giana Erminio e lo 0-0 con la Folgore Caratese. Nel mezzo c'è lo 0-5 contro il Renate, mentre il successo per 2-1 in trasferta contro l'Alcione Milano è il più lontano nel tempo. In totale i biancorossi hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 8.

Il Lecco ha vinto tre volte e pareggiato due, senza sconfitte. L'ultima gara è il 1-0 sul Lumezzane, preceduto dall'1-1 con il Novara e dal 4-0 alla Juventus Next Gen. Nelle cinque partite i lombardi hanno segnato 12 gol e ne hanno incassati 3, con tre porte inviolate.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra AC Carpi e Lecco. Il quadro degli scontri diretti sarà aggiornato quando le informazioni saranno disponibili.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Lecco occupa la sesta posizione, mentre l'AC Carpi è quindicesimo.