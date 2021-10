Il VAR annulla una rete: i tifosi del Gremio distruggono il box

3-1 ed ennesima sconfitta del Gremio, passato dal possibile 2-2 alla sconfitta post goal annullato ad Alves: fans in campo dopo il k.o col Palmeiras.

Caos in Brasile dopo Gremio-Palmeiras. I padroni di casa non vivono certo un momento positivo in patria e al termine dell'ennesima sconfitta, stavolta per 3-1, i tifosi hanno dato sfogo a tutta la rabbia per questi ultimi mesi deludenti dei ragazzi di Vagner Mancini.

Alcuni fans del Gremio, infatti, hanno invaso il terreno di gioco dell'Arena do Grêmio per protestare contro la decisione del VAR, che aveva annullato al minuto 86 una rete di Alves per fuorigioco. Dal possibile 2-2 al 3-1 del Palmeiras, che ha trovato la rete al 95 con Breno.

Gli Imortal Tricolor sono entrati in campo, distruggendo il box dove è inserito il monitor del VAR: una situazione che potrebbe portare a grosse conseguenze nei confronti del Gremio, che nelle ultime otto gare ufficiali ha perso in ben sei occasioni, compresa l'ultima contro il Palmeiras.

I giocatori del Gremio sono stati costretti a rifugiarsi nello spogliatoio subito dopo il triplice fischio finale, mentre una trentina di tifosi superava le barriere per generare il caos. Tafferugli anche sugli spalti, con i fans di casa a scontrarsi con quelli ospiti nelle due curve adiacenti.

Il Gremio rischia seriamente la retrocessione, visto e considerando che dopo 28 partite si trova al penultimo posto in classifica, davanti alla sola Chapecoense (ma con due sfide in meno rispetto a Juventude e Recife, rispettivamente 17esima e 18esima).Discorso opposto per il Palmeiras, attualmente secondo dietro all'Atletico Mineiro (-7, con una gara in più).

Sono due le retrocessioni del Gremio nella sua storia, quella del 1991 e quella del 2004: in entrambe le occasioni, il ritorno nella massima serie è avvenuto ad un anno di distanza. Ora rimangono solamente poche partite per evitare la terza discesa nella seconda serie brasiliana.