Gonzalo Bergessio è rinato in Uruguay: goal a raffica con il Nacional

Gonzalo Bergessio sta vivendo una seconda giovinezza all'età di quasi 37 anni in Uruguay: gioca e segna con il Nacional di Montevideo.

Gonzalo Bergessio ha lasciato l'Italia ormai da qualche anno, dopo che nel 2015 è finita in modo fallimentare la sua avventura alla Sampdoria. Dopo tanti anni bui tra Messico e Argentina, da circa due anni l'ex giocare del Catania è totalmente rinato.

Lo ha fatto in Uruguay con la maglia del Nacional di Montevideo. Nello scorso campionato di apertura, concluso da qualche mese, è stato il capocannoniere del torneo con 12 goal segnati, oltre a vincere il campionato.

Nella stagione in corso, ovvero il campionato di clausura, Bergessio ha firmato per il momento 5 goal in 11 partite con il Nacional. Questo solo per quanto riguarda gli ultimi due campionati...

In totale infatti, con la maglia del Nacional, Gonzalo Bergessio ha messo a segno 65 goal in 132 presenze totali. Una vera e propria seconda giovinezza, assurda se si pensa al fatto che il prossimo luglio lex Catania compierà 37 anni.

Autentico simbolo e capo-popolo del Nacional, si è messo alle spalle una serie di stagioni deludenti tra Atlas, San Lorenzo e Velez Sarsfield.

In italia lo ricordiamo soprattutto per gli anni trascorsi al Catania, visto che il successivo trasferimento alla Sampdoria si era rivelato un autentico flop. Oggi brilla più di prima, come mai, in Uruguay.