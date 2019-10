Goal di Bisoli o autorete di Skriniar? La Lega assegna l'autorete all'interista

Altro goal rocambolesco in Brescia-Inter: Bisoli calcia in porta da posizione defilata, ma l'ultimo tocco è di Skriniar.

Ancora un goal rocambolesco in - dopo il vantaggio iniziale firmato da Lautaro Martinez: la rete che accorcia le distanze per i padroni di casa vede protagonisti Dimitri Bisoli e Skriniar con un rimpallo che beffa Handanovic.

Il centrocampista delle rondinelle va sul fondo e dopo una prima finta calcia in porta da posizione ravvicinata: il portiere nerazzurro respinge ma la palla carambola su Skriniar, che di fatto tocca per ultimo con il ginocchio risultando decisivo.

La Lega non ha avuto dubbi nell'assegnare l'autorete del centrale interista, dato che la prima conclusione in rete era stata respinta dal portiere. Malus per il giocatore nerazzurro, nessun bonus per il giocatore di Corini.